تعاونية الاتحاد تدعم مؤسسات خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعمت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بموجب مذكرة تفاهم بين الجانبين، يأتي ذلك في إطار تقدير ودعم جهود مؤسسات خط الدفاع الأول خلال جائحة فايروس كورونا للإستمرار في تقديم أفضل مستويات الخدمة للمجتمع.

و أثنى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي " على المبادرات الطيبة التي بادرت فيها تعاونية الاتحاد ودعمها السخي المتواصل بكافة أشكالة، إلى جانب تخصيصها 600 ألف درهم كدعم للمؤسسة، مؤكداً على أن هذا الدعم دليل حرص القطاع الخاص على التعاون مع الجهات الحكومية وبناء جسور شراكة إستراتيجية ناجعة للإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ببناء منظومة عمل وطنية متكاملة بين القطاعين بما يهدف لتحقيق الأفضل لأفراد المجتمع"

من جهته قال مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد" الدكتور سهيل البستكي إن العمل التعاوني الجماعي يعتبر القوة الحقيقية التي تسهم في إحداث التغيير في المجتمع من خلال تكاتف الجهود لزيادة الإنتاج والتطور والتقدم وخلق شراكات تسعى لابتكار مبادرات نوعية هدفها شحذ الهمم وتحفيز القطاعات الخدمية العامة من خلال دعمها مادياً ومعنوياً ولوجستياً للإسهام في دفع عجلة تميزها وتحفيزها على تقديم أرقى الخدمات للمجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي تعصف بالعالم، مشدداً على ضرورة إسهام القطاع الخاص بدعم القطاع العام لإنشاء مفهوم عمل مجتمعي مميز بالدولة يحتذى به ".

والجدير بالذكر أن تعاونية الاتحاد أعلنت عن تخصيصها مبلغ أولي بمقدار 17 مليون درهم لدعم الإجراءات والمبادرات الوقائية والجهات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا حيث أنفقت نحو 8 ملايين و522 ألف درهم لغاية 22 أبريل الجاري، إلى جانب توفيرها الدعم اللوجستي والمساهمة في تنفيذ حملات توعوية لتثقيف أفراد المجتمع، يأتي ذلك في إطار جهودها والتزامها بدعم المجتمع ودعمه بما يسهم في تخطي هذه الجائحة.

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