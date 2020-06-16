المصدر: دبي -الامارات اليوم

استبدال

طلب قارئ يمتلك بطاقة «فيزا دبي فيرست» من بنك أبوظبي الأول، استبدال البطاقة بسبب تلف الشريحة الممغنطة، لكنه فوجئ بأن استبدالها يكلف 75 درهماً، بدعوى أنها لا تستبدل إلا مرة واحدة، عندما تنتهي صلاحيتها، وبخلاف ذلك فإن المتعامل يدفع كُلفة الاستبدال، متسائلاً: هل الكلفة تعادل هذا المبلغ؟ وما فائدة الرسوم السنوية التي تدفع مقابل استخدام البطاقة إذا كانت لا تستبدل عند التلف؟

«صلاحية»

فوجئت مستهلكة بعد شرائها سلعة ضمن عرض يتضمن بيع عبوتين بسعر منخفض في متجر شهير، بأن تاريخ الصلاحية على إحدى العبوتين قد انتهى، بينما تنتهي الثانية بعد يومين!

قاعات

اقترح قراء أن يتم السماح بفتح قاعات الصلاة بالمراكز التجارية في الدولة، بعد إعادة تشغيلها بكامل طاقتها مع اتخاذ التدابير الاحترازية، سواء بالتباعد بين المصلين أو ارتداء الكمامات واستخدام سجادة خاصة بكل مصلٍ، أو توفير سجادات بلاستيكية صغيرة يتم طويها بالجيوب للبيع بمنافذ المراكز التجارية.

منتج

قال متعامل إنه لايزال في انتظار تسلّم منتج كان قد طلبه من شركة للتسوّق الإلكتروني منذ شهر ونصف الشهر، مشيراً إلى أنه لا يستطيع إلغاء الطلبية كونها دخلت مرحلة الشحن منذ شهر!

تخرّج

نوّه أولياء أمور بمبادرة مدارس خاصة في أبوظبي، بتنظيم حفلات تخرج رقمية للطلبة، مطالبين بقية المدارس بالقيام بالأمر نفسه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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