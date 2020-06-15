شرطة أبوظبي تحذّر من ترك 5 مواد داخل المركبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي من ترك خمس مواد قابلة للاشتعال داخل المركبة. وقالت إنها تندرج تحت إطار الاستخدام الشخصي، إذ تشمل عبوة العطر المضغوطة، وبخاخ معقم اليدين، وعبوة الغاز، والشاحن المتنقل، وبطارية الهاتف، وولاعة السجائر.

ودعت إلى التأكد من خلو المركبات من هذه المواد، لأن وجودها فيها، خصوصاً في فترة النهار، قد يؤدي إلى كارثة.

وحذرت، على نحو خاص، من مخاطر ترك ولاعة السجائر داخل السيارة، لافتة إلى أنها قد تنفجر مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب وجود قطع حديد ضمن مكوناتها، وهو ما يحدث احتكاكاً ويتسبب في نشوب حريق. وذكرت أنه من الممكن أن تؤدي الحرارة الزائدة إلى تحطيم الخلايا الداخلية لبطارية الهاتف، ما يتسبب في حدوث ماس كهربائي داخلي يؤدي إلى اشتعال الحرائق.

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