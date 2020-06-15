تقرير برلماني: قطع الإنترنت بسبب الفواتير أثّر في التعليم «عن بُعد»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

قال تقرير برلماني إن أبرز الإشكاليات بقطاع الاتصالات في الدولة، يتمثل في غياب الأسعار التنافسية مقارنة بالأسعار في دول العالم، بالإضافة إلى حظر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بعض برامج الاتصال الصوتية والمرئية، مؤكداً أن المشتركين يواجهون صعوبات في إلغاء بعض خدمات الاتصالات في حين أن الاشتراك في الخدمات أسهل بكثير.

وتضمّن التقرير، الذي أعدته لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، استبياناً جماهيرياً لقياس رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، خلص إلى ملاحظات أهمها انقطاع خدمات الإنترنت بسبب الفاتورة المستحقة خصوصاً في ظل الحاجة الماسة للاستفادة من خدمات الإنترنت للتعلم عن بُعد، ما أثر في دراسة وتعلم الطلبة، وعدم حضور الحصص الدراسية المباشرة.

وتفصيلاً، رصد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، حول الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ملاحظات رئيسة على أداء تلك الشركات داخل الدولة، منوهاً بأن الملاحظات غطّت أربعة محاور، هي التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، والمسؤولية المجتمعية، وأخيراً تنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.

وخلص التقرير في محور «التوطين في شركات الاتصالات»، إلى ملاحظتين رئيستين، الأولى غياب خطة استراتيجية واضحة حول التوطين في قطاع الاتصالات، بينما الثانية، ضعف دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في إلزام الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بتحديد نسب توطين معينة في مختلف الوظائف.

وفي محور «جودة الخدمات المقدمة للجمهور»، انتهى التقرير البرلماني إلى ملاحظتين أخريين، الأولى تتمثل في محدودية دور الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات في توفير برامج وخدمات مميزة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يمكّنهم من النفاذ وسهولة استخدام خدمات الاتصالات والاستفادة منها، ويشجّعهم على التواصل والتفاعل مع الآخرين وبأسعار مخفضة، فيما حملت الملاحظة الثانية انتقاداً لقيام بعض المشغلين في قطاع الاتصالات بطرح عروض وخدمات لا تعبّر بصورة واضحة عن الالتزامات والحقوق للمشتركين فيها.

وفي محور «المسؤولية المجتمعية» استنتج التقرير، ثلاث ملاحظات، تضمنت أهمية قيام الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بإعداد برامج ومبادرات مجتمعية لرفع الوعي بشأن الأمن الإلكتروني، وتحديات العالم الرقمي والتشجيع على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن، وكذلك أهمية تبنّي الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا في تطوير عملياتها وخدماتها، بالإضافة إلى أهمية استثمار أموال صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم قطاع التعليم والتدريب وتوفير مشروعات وبحوث علمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب التقرير البرلماني، خلص المحور الرابع «تنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة»، إلى ملاحظتين؛ الأولى، عدم وجود إطار واضح وموحد لدى الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بشأن التحوّل الرقمي للحكومة الإلكترونية على مستوى الجهات الاتحادية، والاعتماد على منصات حكومية موحدة للربط بين أنظمة تلك الجهات لتبادل البيانات بسهولة، بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة بصورة ذكية، وفقاً لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية.

وتمثلت الملاحظة الأخيرة في غياب مبادرات استراتيجية معنية بإعداد كوادر بشرية مواطنة متخصصة تواكب مستجدات العصر المتعلقة بطفرة البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأفاد التقرير بأن اللجنة سعت إلى التواصل مع أفراد المجتمع بهدف رصد واستطلاع آرائهم بشأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، من خلال طرح استبيان موسع عن مدى رضاهم عن تلك الخدمات، موضحاً أن الاستبيان انتهى إلى وجود 13 إشكالية أو ملاحظة تتعلق بجودة وأسعار ومستوى الخدمات المقدمة.

وشملت قائمة الإشكاليات كذلك حظر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بعض برامج الاتصال الصوتية والمرئية، وضرورة تطوير خدمة العملاء بشأن الردّ على المشتركين، وضعف التوطين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وغياب عروض وخدمات تتناسب مع شرائح المجتمع كافة، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، على الرغم من وجود عروض للمقيمين تتناسب مع مختلف شرائحهم، ووجود مناطق داخل الدولة خارج تغطية شركة الاتصالات، ما يجعل الهاتف يلتقط إشارة اتصالات الدول المجاورة، وتأثیر نظام الخصخصة لشركات الاتصالات على جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وتأخر وصول الدعم الفني المنزلي حول خدمات الاتصالات.

وتطرق التقرير إلى استبيان جماهيري آخر أجرته اللجنة بهدف رصد واستطلاع آرائهم بشأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الاستبيان انتهى إلى وجود ست إشكاليات يعانيها العملاء من أفراد العينة. وقال: أول إشكالية تمثلت في انقطاع الإنترنت بسبب الفاتورة المستحقة خصوصاً في ظل الحاجة الماسة إلى الاستفادة من خدمات الإنترنت للتعلم عن بُعد، ما أثر في دراسة وتعلم الطلبة، وعدم حضور الحصص الدراسية المباشرة، بينما الإشكالية الثانية تركّزت على ضرورة زيادة نسب التوطين في الشركات المشغلة. والثالثة، ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت مقارنة بجودة الخدمات والبيانات المقدمة، بالمقارنة مع الدول المجاورة أو الدول المتقدمة.

وشملت الإشكالية الرابعة، عدم تناسب سرعة الإنترنت مع قيمة البيانات المختارة من قبل المشتركين، فيما تمثلت الخامسة في قلة أعداد الشركات المنافسة في الدولة، وأخيراً عدم تقديم خدمات وبرامج مميزة بأسعار مخفضة، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة.

أسعار تنافسية

لخّص التقرير الإشكاليات في غياب الأسعار التنافسية مقارنة بالأسعار في دول العالم، ومحدودية أرباح مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في الخارج مقابل تحقيق أرباح من السوق الإماراتية، بحيث تقوم بتغطية خسائرها في خارج الدولة، وصعوبة إلغاء العملاء بعض خدمات الاتصالات في حين أن الاشتراك في الخدمات أسهل بكثير، ومحدودية العروض والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وإلزامية حضورهم الشخصي إلى مراكز خدمة العملاء مما يشكّل عبئاً عليهم، وعدم وضوح العروض والخدمات المقدمة للعميل من قبل الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وعدم وجود عروض وباقات مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة.

غياب الأسعار التنافسية للاتصالات، وصعوبات في إلغاء خدمات رغم سهولة الاشتراك بها.

محدودية دور الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات في توفير برامج وخدمات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

ضعف دور «تنظيم قطاع الاتصالات» في إلزام الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بتحديد نسب توطين.

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