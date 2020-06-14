«تنمية المجتمع» تقيس أثر «كوفيد 19» على المجتمع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُجري وزارة تنمية المجتمع استبياناً إلكترونياً لقياس «أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) على المجتمع الإماراتي»، والذي يهدف للتعرف إلى تأثير هذه الجائحة من الناحية الاجتماعية على مختلف أفراد وفئات المجتمع، وإبراز التحديات التي تواجه المجتمع وآليات التعامل معها، بما يقود إلى إعادة هندسة بعض المبادرات والخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع، بشكل يتلاءم مع الوضع الاجتماعي في الدولة.

وحرصت الوزارة على إشراك أكبر شريحة ممكنة في الاستبيان، بعد أن تم تعميمه على جميع موظفي الحكومة الاتحادية من خلال منصة «بياناتي» في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وتتيح الوزارة الاستبيان الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، وهو يقيس في 51 سؤالاً مجموعة من الحقائق والمتغيرات والسلوكيات الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة، والتي تشمل المستوى التعليمي، والمهنة، وعدد أفراد الأسرة، والأطفال في الأسرة، والأبناء في المدرسة أو الجامعة، إضافة إلى كبار المواطنين في الأسرة.

ويحاول الاستبيان التعرف إلى ماهية فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من وجهة نظر المجتمع، إن كان لديه معلومات عن الفيروس، ومدى انتشاره وحجم الإصابة به، وإن كان أحد أفراد الأسرة أو الفئات المساعدة أو الأقارب أو الأصدقاء أو الزملاء في العمل قد أصيب به.

كما يقيس الاستبيان مدى رضا أفراد المجتمع عن تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتطبيق نظام التباعد، وتنظيم تنقل الأفراد، وغلق أماكن الترفيه والعمل، إضافة إلى العمل عن بعد للموظفين في القطاعين العام والخاص، والتعلم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات.

ويتعرف الاستبيان إلى الاحتياطات الشخصية للوقاية من الفيروس، مثل تنظيف اليدين باستمرار وتعقيمها، وارتداء الكمامات، وترك مسافة آمنة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة واتباع الاحتياطات، وعدم التواجد ضمن التجمعات.

كما يتطرق إلى الآثار الإيجابية للمبادرات والبرامج التي أطلقتها الإمارات لمواجهة «كوفيد 19»، والتي تتضمن وقاية الأفراد من الإصابة بالفيروس، والحرص على التماسك الأسري، والتلاحم المجتمعي، وترشيد الاستهلاك.

وفي خانة تقديم المساعدات للفئات المتضررة والتحديات التي تواجه المجتمع، يسأل الاستبيان الإلكتروني عن حجم الضرر الذي أصاب الفرد، وتعويض الفئات المتضررة، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

تداعيات الفيروس

يتعرف الاستبيان إلى وجهة نظر المجتمع حول التعامل مع تداعيات الفيروس، والتعرف إلى حالة السعادة تجاه الإجراءات المتخذة في الدولة لمواجهة «كوفيد 19»، من خلال التعرف إلى وجهة نظر المجتمع حول دعم الحكومة للأفراد، والحملات الإعلامية والتوعوية، وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي، وتقييد الحركة والتنقل، ونظام العمل عن بعد، والتعلم عن بعد.

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