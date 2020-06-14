محاكم دبي تستأنف تقديم «خدمات الزواج» في مركز وافي

المصدر: محمد فودة - دبي

أعلنت محاكم دبي عن استئناف تقديم خدمات الزواج في مركز وافي مول، ابتداء من اليوم الأحد، من الثامنة صباحاً إلى السابعة والنصف مساء، في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت محاكم دبي إنه يشترط لإتمام عقد الزواج حضور الزوج والزوجة، وولي أمر الزوجة أو من يمثلها قانونياً، ووجود شاهدين مسلمين، وإحضار أصل الهوية لجميع الأطراف، إضافة إلى الفحص الطبي (للمخطوبين) من مركز حكومي معتمد.

وأكدت وضع علامات إرشادية لتنبيه الموظفين والمتعاملين إلى ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، إلى جانب لوحات إرشادية تتضمن رقم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة في دبي للإبلاغ عن أي إصابة أو اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت محاكم دبي إلى ضرورة أن يستفيد متعاملوها من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها كخيار أساسي، فيما ستتولى توفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بُعد لضمان استمرارية الأعمال.

وحققت محاكم دبي نسبة 91% من رضا المتعاملين عن «خدمة الجلسات القضائية عن بُعد» عبر تقنية (الاتصال المرئي)، وفق استبيان نشرته حول رضا العملاء عن الخدمة خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد؛ في إطار التزامها بالتدابير الوقائية والاحترازية.

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