بالفيديو.. الخطة الشاملة لدولة الإمارات لمواجهة كوفيد-19

المصدر:
  • ديما منصور - دبي
التاريخ:
تضمنت الخطة الشاملة لدولة الإمارات لمواجهة جائحة كوفيد19- تدابير بشأن السياسات والقوانين، وسبل تعزيز الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرات إنسانية. وفيما يلي بعض أبرز الحقائق:

اجراءات وقوانين استثنائية:
 
- تفعيل منظومة التعليم الافتراضي لحوالي 2.1 مليون طالب وطالبة

- تدريب 25 ألف من المعلمين والإداريين في المدارس

- إطلاق 9 مبادرات لرفع جاهزية الشباب للتعامل مع الأوبئة

- إطلاق تشريعات قضائية تجرم نشر الشائغات خلال الأزمات
 

تعزيز الأمن الغذائي:

- شراكة استراتيجية مع مؤسسات بحث عالمية لتعزيز الزراعة المستدامة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية

- رفع اجمالي المخزون الغذائي لفترات طويلة بنسبة 30%

- توجيه شركات الطيران الوطنية بفتح خطوط للشخن الجوي للمنتجات الغذائية والطبية

- ضبط ورقابة أسعار السلع الغذائية ولوازم التعقيم
 

مبادرات انسانية:

- إجلاء 215 من رعايا العديد من الدول من مقاطعة هوبي الصينية إلى "المدينة الانسانية" في أبوظبي

- تقديم حوالي 200 طن من المساعدات لدعم أكثر من 150 ألف شخص من المهنيين الطبيين حول العالم بما يشمل:

- تقديم 20 ألف أداة اختبار إلى ماليزيا

- ارسال 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية الى كازاخستان

- ارسال 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا

- إرسال نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا
 
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