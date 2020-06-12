بالفيديو.. الخطة الشاملة لدولة الإمارات لمواجهة كوفيد-19

تضمنت الخطة الشاملة لدولة الإمارات لمواجهة جائحة كوفيد19- تدابير بشأن السياسات والقوانين، وسبل تعزيز الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرات إنسانية. وفيما يلي بعض أبرز الحقائق:
اجراءات وقوانين استثنائية:
- تفعيل منظومة التعليم الافتراضي لحوالي 2.1 مليون طالب وطالبة
- تدريب 25 ألف من المعلمين والإداريين في المدارس
- إطلاق 9 مبادرات لرفع جاهزية الشباب للتعامل مع الأوبئة
- إطلاق تشريعات قضائية تجرم نشر الشائغات خلال الأزمات
الخطة الإماراتية الشاملة لمواجهة كوفيد-19.. إجراءات وقوانين استثنائية (1)#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/uA683W98Uz— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 10, 2020
تعزيز الأمن الغذائي:
- شراكة استراتيجية مع مؤسسات بحث عالمية لتعزيز الزراعة المستدامة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية
- رفع اجمالي المخزون الغذائي لفترات طويلة بنسبة 30%
- توجيه شركات الطيران الوطنية بفتح خطوط للشخن الجوي للمنتجات الغذائية والطبية
- ضبط ورقابة أسعار السلع الغذائية ولوازم التعقيم
الخطة الإماراتية الشاملة لمواجهة كوفيد-19.. تعزيز الأمن الغذائي#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/IUGiOCpZnR— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 11, 2020
مبادرات انسانية:
- إجلاء 215 من رعايا العديد من الدول من مقاطعة هوبي الصينية إلى "المدينة الانسانية" في أبوظبي
- تقديم حوالي 200 طن من المساعدات لدعم أكثر من 150 ألف شخص من المهنيين الطبيين حول العالم بما يشمل:
- تقديم 20 ألف أداة اختبار إلى ماليزيا
- ارسال 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية الى كازاخستان
- ارسال 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا
- إرسال نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا
الخطة الإماراتية الشاملة لمواجهة كوفيد-19.. مبادرات انسانية#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/QQum0idICW— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 12, 2020
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