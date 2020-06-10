المزروعي: 112 ساحة شبابية تقدم خدماتها "مجاناً" في مختلف إمارات الدولة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكدت وزير الدولة لشؤون الشباب. رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل المزروعي، أن مجلس الوزراء اعتمد قرار إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب، عام 2019، بهدف تعزيز تمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع، وصقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات وأفكار الشباب واحتضان مواهبهم.

وأوضحت الوزيرة – رداً على سؤال برلماني من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة الشرهان، حول إنشاء مراكز وجالس الشباب – أن المؤسسة الاتحادية للشباب تدير 112 ساحة خدمية وإبداعية تقدم أكثر من 100 خدمة للشباب في مختلف إمارات الدولة، جميعها متاحة بالمجان يومياً، من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساء.

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، "عن بعد"، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، موضوع عام في شأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، بحضور ممثلي الحكومة.

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