سيف بن زايد يطلق بطاقة «فزعه همم»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، مبادرة خاصة بأصحاب الهمم، بمنحهم بطاقة «فزعه همم».

وتأتي هذه المبادرة بشراكة استراتيجية بين وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبدعم خاص من الجهات الحكومية المقدمة للخصومات والتسهيلات.

حضر الإطلاق الذي جرى بخاصية التواصل المرئي، سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ورئيس دائرة البلديات والنقل أبوظبي فلاح محمد الأحبابي، والأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبد العالي الحميدان، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة» راشد القبيسي، ووكيل دائرة البلديات والنقل عبدالله الساهي، ومدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية المقدم أحمد بوهارون الشامسي، والمدير الوطني والتنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال مصطفى الهاشمي.

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن المؤسسة تعمل دائماً للتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في مختلف المبادرات والمشاريع بهدف تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويأتي هذا التعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» عبر إطلاق عضوية بمميزات استثنائية تمنح لحامليها من أصحاب الهمم مواطنين ومقيمين باسم «فزعة همم»، تجسيداً لرؤية القيادة في تحقيق الاندماج الاجتماعي، وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع ومبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم.

وقالت وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: «نحن سعداء بهذه الشراكة الجديدة مع فزعة ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم والتي تأتي لتتوج جهود مستدامة، وتعاوناً غير محدود لمنح جميع لاعبي الأولمبياد الخاص الاماراتي والأشخاص من ذوي التحديات الذهنية في الدولة بطاقة «فزعة همم» لتساهم في منحهم باقات من التسهيلات والمزايا اللامحدودة، وتقدر جهودهم الكبيرة معنا في الأولمبياد الخاص بمختلف برامجنا، ومن خلال وضع شعار مؤسستنا على البطاقة المقدمة إلى أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية نعمل على الترويج للمؤسسة التي تستكمل مسيرة وتحمل إرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019»

من جهته، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «لطالما حظي أصحاب الهمم باهتمام ورعاية قيادتنا التي حرصت دوماً على توجيه الجهود المحلية لدعمهم وضمان دمجهم في المجتمع، فضلاً عن تقديم الفرص المناسبة لهم ليتمكنوا من إبراز قدراتهم وتوظيفها في بناء المجتمع. واليوم، بتوجيهات كريمة من قادتنا، نثمن المبادرات الرائدة التي تطلقها مؤسسة زايد العليا وصندوق «فزعة» لدعم أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم من خلال حشد الجهود المؤسسية لما فيه منفعة هذه الفئة وسعادتها».

وأكد على حرص دائرة الصحة أبوظبي على ضمان صحة وعافية أصحاب الهمم من خلال وضع السياسات والأنظمة التي تسهل حصولهم على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والكوادر الطبية الحكومية والخاصة في الإمارة.

من ناحيته، أكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان حرص المؤسّسة على تقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأصحاب الهمم وفق أرقى المعايير العالميّة من خلال إطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع الحيويّة في مختلف المجالات، ومواصلة عمليّة التحسين والتطوير على خدمات وبرامج الرعاية والتأهيل، والخدمات العلاجية المساندة، والتقييم، والتدخل المبكر، وغيرها من الخدمات المتخصصة التي تقدّمها المؤسّسة في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي وعبر الإتصال المرئي عن بعد خلال المرحلة الحالية نتيجة للوضع الراهن حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

وأشاد الحميدان بجهود صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية كجهة ذات نفع عام، تقوم على مبدأ التكافل والتضامن في المجتمع، وتعاونهم المثمر مع مؤسسة زايد العليا من خلال البرنامج واصدار العضوية الجديدة «فزعة همم» بهدف تقديم خدمات مميزة وذات جودة عالية لأصحاب الهمم وللأعضاء المنتسبين للبرنامج. ونشكر دائرة البلديات والنقل ودائرة صحة ممثلة بشركة أبوظبي الصحية – صحة على تعاونهم و دعمهم للمبادرة وضم خدماتهم المخصصة لأصحاب بالهمم.

وقال مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، والعضو المنتدب في «فزعة» المقدم أحمد بوهارون الشامسي: إننا «نقدم خدمات ريادية لأصحاب الهمم، هذه الفئة الغالية على قلوبنا، من خلال هذه البطاقة الخاصة والمتميزة بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية والمبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتوفير كل ما من شأنه مساندة هذه الفئة للتغلب على التحديات ومواصلة مشوار عطائها وبناء قدراتها وأخذ مكانها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث نقدم 10 آلاف بطاقة فزعه الإلكترونية المرتبطة ببطاقة أصحاب الهمم الصادرة من مؤسسة زايد العليا، واستخدامها دون الحاجة لحملها معهم حيث سيتم ربطها بالتطبيق الذكي لمؤسسة زايد العليا/ فزعة، وسيتم من اليوم فتح باب التسجيل فيها إلكترونياً».

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