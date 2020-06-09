المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حرارة

دعا قراء إلى التدقيق في صلاحية أجهزة قياس درجات الحرارة المستخدمة على نطاق واسع بالعديد من المنشآت في الدولة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وذلك بعدما لاحظوا تسجيلها أرقاماً غير منطقية وليست صحيحة.

صرف

أبلغت شركة عجمان للصرف الصحي متعامليها، عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة أنها علّقت خدمات الدفع عن طريق «صرافة الإمارات»، وطلبت منهم استخدام المواقع الإلكترونية التابعة للشركة أو التطبيقات الذكية الخاصة بسداد رسوم الخدمات.

حلاقة

لاحظ قراء التزاماً لافتاً من صالونات الحلاقة بإجراءات الوقاية من كورونا، من حيث ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات، لكنهم شددوا على أهمية الاكتفاء بزبون واحد في الصالون، خصوصاً الذي تكون مساحته صغيرة.

قروض

استغرب قراء كثافة اتصالات البنوك التي تعرض قروضاً عليهم، خلال هذه الأيام، خلافا لما هو متوقع في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا، إذ يتعين على البنوك التحوط والحذر إزاء التمويل الشخصي والتجاري بدلاً من الانفتاح.

قفازات

لاحظ متسوق وجود قفازات مستعملة على السلالم المتحركة في مركز أبوظبي التجاري، مطالباً بتشديد المراقبة لمنع انتشار فيروس كورونا.

مدارس

اشتكى ذوو طلبة من توقف مدارس أطفالهم عن مباشرة التدريس التفاعلي منذ عطلة عيد الفطر، واستكمال الدراسة من خلال ملفات PDF فقط، مشيرين إلى أنهم هم من يتحملون عبء التدريس لأبنائهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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