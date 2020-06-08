مجلس الوزراء يعتمد عددا من القرارات في إطار تطوير العمل الحكومي ودعم القطاعات المختلفة في مواجهة كورونا

المصدر: ​دبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات في إطار تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية إلى جانب دعم القطاعات المختلفة في الدولة للحد من تداعيات مرض كورونا المستجد /كوفيد19 / وتسهيل إجراءاتها وخدماتها لمختلف الجمهور خلال الظروف الراهنة.

وتفصيلا، اعتمد المجلس قرارا بإعفاء حملات مزاولي نشاط مقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص اعتبارا من مارس الماضي وحتى 31 ديسمبر 2020 على أن تقوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتمديد صلاحية تراخيص الحملات المنتهية خلال هذه المهلة.

يستهدف القرار التخفيف والتسهيل ودعم مختلف القطاعات ومنها أصحاب الحملات و مزاولو خدمات العمرة والحج بسبب الظروف الراهنة المرتبطة بانتشار مرض كوفيد19 وما ترتب عليه من تعليق في خدماتهم و بما يدعم تنفيذ سياسة الدولة بشأن التدابير للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني خلال الظروف الراهنة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام والارتقاء به .

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