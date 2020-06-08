المصدر: دبي-الامارات اليوم.

طرق

يعاني سكان في منطقتَي الخان والمجاز صعوبة الوصول بمركباتهم إلى المباني السكنية التي يسكنونها، بسبب عدم وجود طرق ممهدة، ويضطرون إلى سلوك طرق مليئة بالحفر والصخور، ما يؤذي المركبات، خصوصاً الصالون منها.

سجائر

لاحظ مستهلكون أن بعض البقالات تبيع السجائر بأسعار تزيد درهماً أو أكثر على السعر الرسمي، ما يستوجب الرقابة.

بنك

يتلقى قارئ اتصالات دورية بعروض بنكية من مصرف لا يمتلك فيه حساباً، وتساءل عن الطريقة التي حصل الموظفون بها على رقم هاتفه.

إزعاج

اشتكى قارئ تسرب رائحة الدخان لشقته من الشقة المجاورة، بشكل يسبب له الضيق والأذى، ورغم مراجعة إدارة المبنى أكثر من مرة لحل المشكلة، إلا أنها لم تحل، وتساءل عن مدى قانونية فسخ العقد لهذا السبب، من دون أن يترتب عليه أي التزامات مالية.

تعقيم

طالب قراء إلزام جميع محال مراكز التسوق ومحال السوبرماركت والصيدليات، بتوفير وسائل تعقيم الأيدي على المداخل والمخارج لكل المتسوقين والمرتادين، لافتين إلى أنه يصعب الوصول دائماً إلى مرافق غسل اليدين.

عروض

لاحظ قراء طرح شركات عقارية في دبي والشارقة عروضاً ترويجية لاستئجار وحدات سكنية قديمة نسبياً، من دون شرط دفع العمولة، وذلك في إطار التحفيز.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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