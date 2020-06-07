«دبي لخبراء المستقبل» يطور مهارات استشراف القطاعات الحيوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن برنامج دبي لخبراء المستقبل، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اختتام مساقه الثالث الذي عُقد «عن بعد» بمشاركة المنتسبين من مختلف الجهات الحكومية بدبي.

وعمل المشاركون خلال هذا المساق الذي امتد لثلاثة أسابيع وحمل عنوان «إتقان عملية التنبؤ Superforecasting» على تصميم سيناريوهات مستقبلية لمرحلة ما بعد «كوفيد-19» لمجموعة من القطاعات الحيوية في الإمارة والتي يركز عليها «مجلس دبي» وتشمل تطوير الاقتصاد، وخدمات المواطنين، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية، والأمن والعدل، والصحة والمعرفة.

وتضمنت هذه المرحلة أكثر من 20 جلسة تفاعلية ركزت على تطوير مهارات المنتسبين في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات لدراسة التغيرات المتوقعة في ظل هذه التحديات الصحية العالمية وآثارها على المدى المتوسط والبعيد في دبي والعالم، إضافة إلى منصة الكترونية للتنبؤ الفوري التي أتاحت لهم فرصة تطبيق مهارات التنبؤ التي تعلموها في تطوير وتصميم سيناريوهات فردية وجماعية تستند على مجموعة من المقترحات والتوصيات والدراسات للاستفادة منها في الاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل وتم إطلاقه بالتعاون بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، إلى بناء نخبة معتمدة من خبراء المستقبل في قطاعات استراتيجية وحيوية مختلفة وتفعيل دور المواهب الوطنية في العمل الحكومي عبر تعزيز ثقافة استشراف وتصميم المستقبل والابتكار في مشاريع ومبادرات ومنتجات جديدة تنطلق من دبي إلى العالم.

وأكد مدير أكاديمية دبي للمستقبل سعيد القرقاوي أن المهمة الرئيسية لبرنامج دبي لخبراء المستقبل في الوقت الحالي تركز على تمكين المنتسبين بمهارات استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية وإدارة المشاريع المستقبلية وتطوير المبادرات ومفاهيم القيادة المستقبلية بما يدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة تحديات «كوفيد-19»، ويرفد جهود الجهات الحكومية بأفكار جديدة وسيناريوهات متكاملة لأهم القطاعات الحيوية في دبي ودولة الإمارات.

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