دليل إرشادي بـ"3 لغات" عن الاستخدام الآمن للغذاء

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دليلاً بثلاث لغات- العربية والإنجليزية والأوردو- خاصاً بالإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل الآمن مع الغذاء، وخدمات توصيل واستلام المنتجات الغذائية في ظل الظروف الراهنة.

ويتضمن الدليل شرحاً للضوابط المتعلقة بالسلامة الغذائية والتدابير الاحترازية والممارسات الصحية الجيدة التي ينبغي على المنشآت الغذائية وخدمات توصيل الطلبات الغذائية والمستهلكين مراعاتها، لتعزيز سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلك. وستقوم الهيئة بتوفير الدليل عبر موقعها الإلكتروني.

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