"طرق دبـي" تفتتح الجيل الجديد من مظلات الحافلات في أربع مناطق حيوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات الجيل الجديد من مظلات حافلات المواصلات العامة في أربع مناطق حيوية بإمارة دبي، والتي تتميز بتصميمها المبتكر المعتمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة تشمل تنفيذ 1550 مظلة لركاب الحافلات خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام مقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق أسلوب BOT، حيث سيقوم المستثمر بتمويل وتنفيذ وتشغيل المظلات ومشاركة الهيئة في إيرادات الإعلانات طوال مدة التعاقد المقدرة بنحو 12 سنة، وتتيح الهيئة من خلال هذا المشروع، بالإضافة الى الفرصة الاستثمارية طويلة الأمد للقطاع الخاص، فرصة إضافة خدمات ابتكارية وذكية لخدمة المستخدمين، وتنويع مصادر الإيرادات، بما يحقق الأهداف الرئيسة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت ستة عروض استثمارية جديدة تقدمت بها شركات محلية وعالمية وتجري حاليا المفاوضات النهائية مع أربع شركات تخطت مرحلتي التقييم الفني والمالي.

وأضاف: "يعد التصميم الجديد لمظلات الحافلات ضمن المشاريع الحيوية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي تعكس الوجه الحضاري لإمارة دبي كمدينة مثالية للعيش الآمن والمستقر، كما تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارهم محوراً رئيساً في المسيرة التنموية بإمارة دبي.

وأوضح مطر الطاير انه روعي في تصميم المظلات الجديدة تلبيتها لمتطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، كما تتسم بطابعها العصري الذي يدمج ما بين التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي، وتوظيف العناصر الإنشائية لتخدم التصميم المعماري لتكون جزء لا يتجزأ منه.

وأكد أن تنفيذ مظلات الحافلات يأتي في إطار السعي المستمر لهيئة الطرق والمواصلات، لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة التي يعتمد عليها، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات، خصوصا في موسم ارتفاع درجات الحرارة بالصيف.

وأضاف: "جاء تصميم المظلات الجديدة متطابقاً مع كود دبي لأصحاب الهمم، حيث تم توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة ومسارات للمكفوفين، وذلك تعزيزاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل لتكون صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، وسعياً من الهيئة نحو خدمة وإسعاد هذه الفئة من المجتمع.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن مشروع المظلات الجديدة يُعد واحداً من مشاريع الهيئة الحيوية التي تعكس جمالية إمارة دبي، وتشجع مختلف شرائح المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي، لتحقيق أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة في رفع نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي في حركة التنقل بإمارة دبي، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ مشاريعها التطوّيرية بدبي، لتلبية متطلبات التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، وفي مقدمتها خدمات النقل الجماعي، وتقديم تجربة تنقل آمنة وسهلة ومريحة لسكان الإمارة وزائريها على حد سواء.

تضمنت المرحلة الأولى افتتاح 4 مظلات ركاب للحافلات، الأولى في موقف رئيسي بالقرب من دوار السطوة (شارع الثانــــــي من ديسمبر) بمعدل استخدام يزيد على 750 راكباً يومياً، والثانية في موقف ثانوي بمنطقة بوليفارد برج خليفة (بالقرب من برج ممشـى البوليفارد) بمعدل استخدام يتراوح بين 250 إلى 750 راكباً يومياً، والثالثة في موقف أساسي فـي شارع المستقبل (بالقرب من أبراج بارك تاورز) بمعدل استخدام يتراوح بين 100 إلى 250 راكباً يومياً، والرابعة في موقف تنزيل وتحميل فـي شارع المستقبل خلف أبراج الامارات بمعدل استخدام 100 راكب يومياً.

وتم تخصيص جزء من مساحة المظلة بحيث يكون مكيفاً في المواقف الرئيسة، وأماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية، كما تم توفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات، والجدول الزمني للحافلات وزمن التقاطر وغيرها من المعلومات والخدمات التي تهُم الركاب، ووفرت الهيئة في المواقف الرئيسة والثانوية أماكن لوقوف الدراجات الهوائية وجهازاً للتذاكر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news