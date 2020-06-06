«إقامة دبي» تشارك في «ندوة افتراضية» كورية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في ندوة افتراضية نظمتها وزارة العدل والمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية ووزارة الخارجية ووكالة التعاون الدولي الكورية، حول أفضل الممارسات في مجال إدارة المنافذ والتأشيرات والإقامة والحجر الصحي، للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد-19».

وتأتي المشاركة في إطار الجهود العالمية للحد من الفيروس والاطلاع على نظام الاستجابة للأوبئة والخبرات في كوريا الجنوبية ذات الصلة بالعمليات الرئيسة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وأكد مدير عام الإدارة اللواء محمد المري أهمية هذه اللقاءات للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الأزمات وأمن المنافذ، وهو مجال عمل إقامة دبي، الذي يتطلب التصدي لأي خطر محتمل.

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