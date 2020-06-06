شرطة أبوظبي تحذر من الاقتراب من اللهب بعد تعقيم اليدين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي الأفراد من استخدام «قداحة» السجائر أو الاقتراب من لهب النار سواء في مطابخ المنازل أو المطاعم بعد استخدام معقم اليدين مباشرة، إذ إنه من المواد القابلة للاشتعال، ما قد يعرض سلامة الأفراد للخطر.

ودعت أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند استخدام معقمات اليدين وعدم تركها فترة طويلة داخل المركبات، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وناشدت الشرطة الأهالي ضرورة القيام بدورهم في توعية الأبناء وفئة العمالة المنزلية بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من خطورة المعقمات، لاحتوائها على نسب عالية من المواد القابلة للاشتعال.

وأشارت إلى أن معظم المعقمات تحتوي على مادة الكحول التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعادة ما تحتوي المعقمات على تركيز مختلف من الكحول من معقم لآخر.

وحذرت من مخاطر الاقتراب من لهب النار المشتعل في المطابخ بعد استخدام معقم اليد، والحرص التام على الالتزام باشتراطات الوقاية من الحرائق.

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