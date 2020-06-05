بلدية الفجيرة تنجز مشروع الطرق الداخلية في 7 مناطق

المصدر: الفجيرة - وام

أعلنت بلدية الفجيرة إنجاز مشروع شبكة الطرق الداخلية في سبع مناطق في الإمارة، فيما يجري العمل على تنفيذه في مناطق أخرى، لإنشاء شوارع جديدة بطول 64 كلم في دبا والطويين ووادي السدر والحنية والصرم والسيجي والحنية ومسافي وأوحله ووادي مي والبليدة والبثنة. وأفاد مدير عام البلدية، المهندس محمد سيف الأفخم، بأن الأعمال الإنشائية للشوارع الداخلية تسير طبقاً للخطط المتبعة؛ مشيراً إلى إنجاز الشوارع في مناطق الطويين والسيجي والحنية وشرم وثوبان وقدفع ومربح، وتزويدها بخدمات الإنارة واللوحات الإرشادية والمرورية، فيما تتواصل الأعمال لإنجازها في منطقة وادي مي، التي بدأ العمل فيها أخيراً. وقال إن البلدية تتعاون مع دائرة الأشغال العامة والزراعة لإنجاز مشروع شبكة الطرق؛ لضمان نجاح الخطط التطويرية للإمارة.

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