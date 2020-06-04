باحثون في جامعة خليفة يؤكدون عدم وجود فيروس كوفيد-19 في مياه الصرف الصحي المعالَجة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن توصل فريقها البحثي، وبالتعاون مع دائرة الطاقة في ابوظبي وشركاء اخرين على مستوى الدولة، إلى نتيجة مفادها أن مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها خلال عملية رصد الوجود الفيروسي لفيروس سارس-كوف-2 خالية تماماً من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدين صلاحية تلك المياه للاستخدام في ري المسطحات الخضراء.



ولم يتمكن الباحثون في مركز التكنولوجيا الحيوية ومركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة من العثور على أي فيروس في عينات مياه الصرف الصحي التي تمت معالجتها في عدد من محطات تنقية الصرف الصحي في الدولة ويعزى ذلك إلى أن عملية المعالجة ساهمت في إزالة الوجود الفيروسي في المياه والتخلص منه، والذي هيأها لتكون صالحة للاستعمال لأغراض ري المسطحات الخضراء. ولتوزيعها تماماً كما كان الوضع قبل ظهور جائحة فيروس كوفيد-19.



وأكد وكيل دائرة الطاقة في أبو ظبي، المهندس محمد بن جرش الفلاسي، أن هذا الإنجاز الأخير ثمرة تعاون بين الدائرة وشركائها، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا من خلال الاستعانة بكوادرها البحثية والعلمية للتأكد من خلو مياه الصرف الصحي من فيروس كوفيد-19 وصلاحيتها الكاملة لري المسطحات الخضراء في الإمارة. كما يمثل هذا التعاون خطوة ملموسة ضمن جهودنا الحثيثة مع الشركاء في القطاع للتأكد من سلامة المياه وخلوها من أية أمراض، حيث تضع الدائرة الحفاظ على الصحة العامة على رأس أولويات العمل، وقد تضاعفت تلك الجهود منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد".



وأوضح أن نظام مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها في محطات أبو ظبي يقوم على 3 مراحل، وهي نظام المعالجة الثلاثية للمياه التي تعد الأفضل على مستوى العالم من حيث الجودة والكفاءة واستيفاء الشروط الصحية، مؤكداً أنه بعد إتمام عملية المعالجة، يتم أخذ عينات من المياه المعاد تدويرها وتحليلها بشكل منتظم وتتم مراجعة نتائج العينات ومراقبتها لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وسلامة المياه المعاد تدويرها.



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عارف سلطان الحمادي: "برز هذا المشروع البحثي بشكل أكثر وضوحاً في دولة الإمارات، مما ساهم في تعزيز دور الفرق البحثية في العالم في حشد الجهود الوطنية للقيام برصد فيروس سارس-كوف-2 كالذي بدأته الدولة، حيث نشرت بعض الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية نتائج أولية تشير إلى نجاحها في الكشف عن الفيروس في مياه الصرف الصحي، كما لم يتم إجراء فحوصات نسب الوجود الفيروسي بالكثافة التي تمت عليها إلا في مناطق قليلة فقط.

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