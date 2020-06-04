مجلس الوزراء يعتمد تشكيل فريق لدراسة إمداد المزارع بمناطق مختلفة في الإمارات بالمياه من محطات التحلية الجديدة

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتشكيل فريق برئاسة وزير الطاقة و الصناعة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وعضوية كل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومكتب وزير الدولة المسؤول عن ملف الأمن الغذائي للعمل على دراسة مشروع إمداد المزارع في مناطق مختلفة في دولة الإمارات بمياه التحلية من محطات التحلية الجديدة التي تقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإنشائها في الوقت الحالي ضمن خططها.

يأتي القرار في إطار خطة الحكومة الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي للدولة ووضع السياسات والممكنات التي يمكن من خلالها إعادة تنشيط ورفع إنتاج المزارع في هذه المناطق وتأهيلها ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير احتياجات الدولة من المحاصيل والمنتجات الغذائية ذات الطبيعة الاستراتيجية .. فيما كلف مجلس الوزراء الفريق برفع المقترح إليه خلال شهر.