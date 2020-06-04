شرطة أبوظبي تدعو الأفراد للالتزام بحظر التنقل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي الأفراد إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بخصوص حظر التنقل من وإلى أبوظبي وبين مدنها، تفادياً للازدحام المروري عند النقاط الأمنية المتواجدة على طرق الإمارة، وأخذ التصاريح من موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني قبل التنقل.

وقامت شرطة أبوظبي بتفعيل 12 نقطة أمنية على مداخل ومخارج مدن أبوظبي لمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا، دعماً لمشروع المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وذكرت أن النقاط الأمنية على الطرق الرئيسة تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم خلال قرار حظر التنقل، لافتة إلى أنه يسمح لسكان كل مدينة بالتنقل داخل مدينتهم وفقاً لبرنامج التعقيم الوطني، ويشمل الحظر التنقل بين مدن الإمارة (أبوظبي - العين - الظفرة) والدخول والخروج من وإلى الإمارة، ويستثنى الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية.

وأكدت شرطة أبوظبي على ضرورة تكاتف الجميع لإنجاح عملية المسح المنظم، موضحة أن قرار حظر التنقل بين المدن ومن وإلى خارج أبوظبي جاء لتكملة سلسلة الإجراءات الحالية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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