إيداع إلكتروني لأموال نزلاء المؤسسة العقابية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

دشنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، وبالتعاون مع بنك الفجيرة الوطني، مشروع «خدمة الإيداع المالي لنزلاء المؤسسة العقابية عن بعد»، ضمن إطار دعم التوجه الحكومي في التحول الذكي لتقديم الخدمات عن بُعد لضمان سلامة وحماية أفراد المجتمع، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الفجيرة، العميد أحمد حمدان الزيودي، إن الخطوة جاءت للحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين من ذوي النزلاء.

وذكر أن تطبيق نظام إيداع المبالغ المالية لنزلاء المؤسسة العقابية عن بعد جاء ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من خلال الحد من حضور ذوي النزلاء للمؤسسة لتسليم المبالغ النقدية، والاستعاضة بخدمة إيداعها لهم في حساب مخصص في البنك، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

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