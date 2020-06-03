بلدية الشارقة تنفذ 17 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصالونات

المصدر: الامارات اليوم _الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية يبذل جهوداً كبيرة في اتباع أفضل الممارسات الصحية وتطبيقها في مدينة الشارقة،واتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مشددة وإلزام المؤسسات العاملة في مجال الغذاء من مطاعم وكافتيريات وكذلك صالونات الحلاقة ومراكز التجميلباشتراطات ومعايير صحية وإجراءات وقائية خصوصاً في ظل الظروف الحالية، كما فعّل القطاع منظومة العمل عن بعد وفق أفضل المعايير وقام ببث رسائل توعوية من خلال قنوات التواصل المختلفة للبلدية.



وتفصيلا، أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي أن قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية يقدم أرقى وأفضل الخدمات للمتعاملين، ويعمل على تطوير وتحديث منظومة العمل باستمرار واتباع أفضل الممارسات الصحية التي تعكس مدى اهتمام البلدية بصحة المستهلكين، ووضعها على رأس الأولويات وتعتبرها هدفاً رئيسياً لها، وتوفير منظومة صحية من خلال إلزام المنشآت التي تُعنى بالمستهلك بشكل مباشر باشتراطات ومعايير صحية وإجراءات وقائية واحترازية خصوصاً في ظل الظروف الحالية، التي تعاملت معها البلدية من خلال قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية بكل كفاءة وعمل خطوات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

زيارات تفتيشية

وأوضحت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، الشيخة شذا المعلا أن البلدية كثفت من زياراتها التفتيشية على جميع المنشآت التي تخضع لرقابتها كالمطاعم والكافتيريات والصالونات ومراكز التجميل، حيث نظمت البلدية على هذه المنشآت حوالي 17 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية التي ألزمتها بها البلدية للحد من انتشار الفيروس، مشيرة إلى تكثيف الزيارات خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً في العيد.

ولفتت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أن جميع إدارات القطاع قامت بتفعيل نظام العمل عن بعد واستقبال استفسارات المتعاملين ومعاملاتهم من خلال الموقع الإلكتروني، وتخصيص بريد إلكتروني خاص بالقطاع لتلقي جميع طلبات ومعاملات المتعاملين، مشيرة إلى أنه خلال شهر واحد عبر العمل عن بعد تم إصدار أكثر من 1724 شهادة صلاحية تصدير من قبل قسم رقابة الأغذية وتعامل القسم مع حوالي245 فرصة تحسين واعتماد 30 بطاقة غذائية، وإصدار33 موافقة على ترخيص جديد، وإصدار 13شهادة تسويق محلي، كما وردت 3022 شحنة مواد غذائية عبر منافذ مدينة الشارقة.

ضوابط وإجراءات وقائية

وأكدت مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة أمل الشامسي أن قسم رقابة الأغذية نفّذ أكثر من9571 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري و2316 زيارة خلال شهر رمضان استهدفت المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير و الاشتراطات الصحية المطلوبة وتقيدها بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي فرضتها البلدية مؤخّراً ، كما تم متابعة المواقع التي تقوم بتوصيل ونقل الأغذية والتنبيه على العاملين فيها بضرورة الالتزام بتنظيف الأسطح الداخلية والخارجية لوحدات حفظ ونقل الأغذية بشكل متكرر خلال اليوم ، مع الالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين والقيام بعملية غسل اليدين بصورة مستمرة مع ارتداء عامل التوصيل للكمامات والقفازات عند أداء خدمة التوصيل والالتزام باستبدال القفازات بعد كل توصيل .

وأوضحت الشامسي أن قسم الرقابة الصحية نفّذ أكثر من 7243 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل خلال الربع الأول من هذا العام، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية المطلوبة و اتخاذها للتدابير الاحترازية التي ألزمتها بها البلدية في ظلّ جائحة "كورونا" ، فالبلدية لا تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المخالفين لتلك التدابير وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ، وتشمل التدابير الوقائية إغلاق الصالون أو المركز خلال فترة التعقيم الوطني، واقتصار الخدمات المقدمة على حلاقة وتصفيف الشعر و خدمات العناية بالأظافر وإلغاء منطقة الانتظار، مع ضرورة الحجز المسبق عند استقبال الزبائن وعدم استقبالهم في حال انشغال العامل بخدمة زبون آخر، واستقبال 30% من الطاقة الاستيعابية في المحل مع ضرورة التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، والطلب من الزبون مغادرة الصالون فور الانتهاء من تلقيه الخدمة، ولا يُسمح بتقديم الخدمة لكبار السن فوق 60 عاماً والأطفال أقل من 12 عاماً، ولا يسمح باستقبال الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض البرد أو الإنفلونزا، والامتناع عن تقديم الضيافة، واستخدام الأدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة متى أمكن مع الالتزام بالشروط الوقائية والصحية عند استبدالها، واستخدام مناشف أحادية الاستعمال، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات وغسل وتعقيم اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة، والتنظيف والتطهير والتعقيم المستمر للأدوات والمقاعد والمحل بكل تجهيزاته .

استئناف العمل

ونوّهت مدير إدارة الصحة العامة أنه تم استئناف العمل في المسلخ المركزي وفق شروط وضوابط وإجراءات وقائية حددتها البلدية لتوفير بيئة سليمة وآمنة وكثفت من جهودها خلال العيد لاستقبال الذبائح، حيث استقبل المسلخ المركزي أكثر من1085 ذبيحة، كما استأنفتالبلدية العمل في عيادة الصحة العامة بجميع فروعها وفي العيادة البيطرية بمنطقة الجبيل وفق تدابير وإجراءات وقائية لحماية العاملين والمراجعين.

تحليل العيّنات

وأعلنت مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا عن تحليل 7162عينة في مختبر البلدية خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي شملت على 2163 عيّنة لمنتج غذائي في مختبر الأغذية، و4454 عينة للرقابة على البنية التحتية ومنتجاتها، بالإضافة إلى فحص التربة في مختبر مواد البناء، و196عينة من منتجات العناية الشخصية والمخلفات البيئية في مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية، و339 عيّنة بهدف حماية الثروة الحيوانية في مختبر البيطرة، مشيرةً إلى أن مختبر بلدية مدينة الشارقة يحرص على تحقيق الريادة العالمية في الاختبارات والإجراءات التحليلية ومطابقة نتائجها للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية والعالمية المطلوبة في الاختبارات الميكروبية والكيميائية وصولاً للفئة المستهدفة وتحقيقاً لسلامة المستهلك.

برنامج تدريبي عن بعد

وأكدت رئيس قسم تقييم المطابقة الشيخة مها المعلا أن إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي قامت بتحويل جميع إجراءاتها للعمل عن بعد حيث قامت بتنظيم اجتماعات دورية من خلال الاتصال المرئي لمتابعة سير العمل ووضع الخطط الازمة اللازمة لإنجاز كافة المهام وفق أعلى المعايير، وتقديم الدورات التدريبية والاختبارات عن بعد لبرنامج الشارقة لسلامة الغذاء ، والذي يعتبر الاول من نوعه في مجال الغذاء ، للمسؤولين والمشرفين العاملين في المنشآت الغذائية لضمان استمرارية اتباع الممارسات الصحية الجيدة لسلامة الغذاءحيث بلغ عدد المتدربين والممتحنين في البرنامج 3772 عامل خلال الربع الأول من العام الحالي، وإصدار شهادات تطبيق نظام سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية والعاملين بها بصورة إلكترونية ،إضافةً إلى إعداد دليل استرشادي لتقييم المختبرات الخاصة في امارة الشارقة عن بعد لمراقبة جودة العمل فبها.

وأشارت المعلا إلى أن إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي قامت منذ بداية الاعلان عن تفشي الفيروس بتقصي جميع المعلومات المتعلقة به وبطرق العدوى وسبل الوقاية منه، واتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية الوقائية التي تتماشى مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة إلى زيادة الوعي المجتمعي لمنع انتقال فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، ومتابعة كل ما يتعلق به بدقة كبيرة ،وبث نصائح توعوية وارشادات افتراضية على الشاشات الالكترونية بالإضافةالى توعية جميع أفراد المجتمع بشكل مستمر وبلغات مختلفة لإيصالها إلى أكبر عدد من الجمهور، حيث تضمنت هذه الرسائل نصائح توعوية تم نشرها عبر مواقع التواصل التابعة للبلدية وفي الطرق والميادين وبلغ عدد الرسائل والفقرات التوعوية والكتيبات التثقيفية 332 بالإضافة الى الحملات والمعارض التوعوية المختلفة.

وأكدت عمل مجموعة من الاستبيانات الخاصة بصحة الموظفين وخصوصاً حول مدى وعيهم بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال فترة العمل عن بعد وعند العودة إلى مقر العمل.

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