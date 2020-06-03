رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتكليف شريف العلماء بمهام وكيل وزارة الطاقة والصناعة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما اتحاديا بتكليف المهندس شريف سليم العلماء بمهام وكيل وزارة الطاقة والصناعة.

يمتلك العلماء خبرة تمتد لأكثر من 20 عاما في مجال الطاقة ومختلف أنشتطها، من خلال تدرجه بالعمل في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" منذ عام 1999، وشغله عددا من المناصب فيها، والتي تنوعت بين مهام خاصة بإدارة العمليات وتطوير الأداء والاستراتيجيات، بالإضافة إلى توثيق الشراكات الاستراتيجية والاستثمار، وصولا لمنصبه كنائب للرئيس التنفيذي للتخطيط والأداء في الشركة.

ويحمل العلماء شهادة الماجستير والبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كلورادو بدنفر في الولايات المتحدة الأميركية.

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