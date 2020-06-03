شرطة دبي تستمع إلى مقترحات موظفيها في خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ترأس مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، اللقاء المرئي مع موظفي خط الدفاع الأول بعنوان «مواردنا البشرية بكم يفخر الوطن» وذلك عبر تطبيق زوم بهدف الاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات التطويرية في مجال العمل، بحضور مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، العقيد الدكتور جاسم محمد عبدالله.

واستمع الفلاسي إلى ملاحظات واستفسارات المشاركين في اللقاء، والمُتعلقة بمختلف عمليات الموارد البشرية، ورد على كل الاستفسارات.

وقال العميد صالح مراد إن الهدف من اللقاء الاستماع إلى جميع الملاحظات والمقترحات، لافتاً إلى الإدارة العامة للموارد البشرية خصصت بريداً إلكترونياً وهاتفاً لاستقبال الملاحظات والاستفسارات والاحتياجات على مدار الساعة.

وأكد على أهمية الالتزام بخطة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، والتي يتم اتباعها على مستوى القوة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

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