4325 متقاعداً تطوعوا لخدمة الميدان التربوي‎

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، أن جميع دول العالم تهتم بالخبرات والمهارات المتراكمة لدى مواطنيها من المتقاعدين، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة مفتوحة للتطوع تستهدف المتقاعدين والعاملين لتقديم خبراتهم في الميدان التربوي.

وقال الوزير – رداً على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني الاتحادي، ناصر محمد اليماحي، حول "خطط الوزارة للاستفادة من خبرات المتقاعدين في الميدان التربوي" - :"بلغ عدد المتقاعدين الذين تقدموا للتطوع في خدمة الميدان التربوي 4325 متطوعاً، والوزارة تحرص على استقطاب مختلف التخصصات، خاصة وأن منظومة المدرسة الإماراتية لديها العديد من التخصصات، ولدينا منظومة في الدولة لإدارة الأزمات والطوارئ".

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