الفلاسي: 65% نسبة التوطين في الحكومة.. ومنصب مدير الموارد البشرية لـ"المواطنين فقط"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية تعد الأعلى بين مختلف الحكومات المحلية، حيث بلغت 56%، لافتاً إلى أن نسبة التوطين على وظيفة مدير الموارد البشرية بلغت 100% في كافة الجهات الاتحادية.

وأكد الوزير – رداً على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرار بالهول الفلاسي، حول "توطين مهنة مدير الموارد البشرية"، خلال جلسة المجلس التي عقدت صباح الثلاثاء – أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34/10) لسنة 2019، بشأن اعتماد آليات التوطين في الحكومة الاتحادية، حمل تكليفاً لكافة الوزارات والهيئات الاتحادية برفع نسب التوطين 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات، وكذلك رفع نسبة التوطين إلى 100% في الوظائف الإشرافية خلال 5 سنوات، موضحاً أنه تم حظر تعيين غير المواطنين على الوظائف الإشرافية والإدارية والخدمات المساندة في أي من الجهات الاتحادية.

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