"تنمية المجتمع" تكشف عن أكبر ميزانية في تاريخ "منحة الزواج"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفادت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، بأن الوزارة تعمل على التشجيع على الصحة الإنجابية داخل الدولة، من خلال التشجيع على الزواج بين المواطنين، عبر تخصيص منحة الزواج، تنفيذاً لوصية ومبادرة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بهدف بناء أسر إماراتية متماسكة ومستقرة".

وكشفت الوزيرة – خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت صباح الثلاثاء - عن أنه تم رصد ميزانية 186 مليون درهم لمنحة الزواج هذا العام، لتكون أعلى ميزانية في تاريخ هذه المنحة التي استفاد منها خلال العام الماضي، 2380 مواطناً بإجمالي 166 مليون درهماً، 36% منهم من أبوظبي، و13% من دبي، و11% من رأس الخيمة، مؤكدة أن الوزارة نظمت 7 أعراس جماعية خلال العامين الماضي والجاري، استفاد منها 217 زوجاً وزوجة.

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