وزيرة تنمية المجتمع: 3 أسباب رئيسة وراء قلة معدلات الإنجاب في الدولة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن قلة معدلات الإنجاب باتت ظاهرة عالمية وليست مشكلة داخل الدولة فحسب، مشيرة إلى أنه أجريت العديد من الدراسات الوطنية والدولية لرصد مسببات هذه الظاهرة، وانتهت إلى ثلاثة أسباب رئيسة، تشمل "تأخر سن الزواج، وسعي الشباب لزيادة التحصيل العلمي، بالإضافة إلى شيوع الأنماط الاستهلاكية المسببة لأمراض العصر مثل السمنة والسكري".

وقالت الوزيرة رداً على سؤال برلماني وجّهته عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، حول "تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب"، خلال جلسة المجلس التي عقدت "عن بعد" صباح اليوم -: "مجلس الوزراء تعاطى وتفاعل مع هذه الدراسات المحلية والعالمية، من خلال 4 محاور تم توزيع مسؤولياتها على الوزارات والجهات المعنية، أولها ضمان "الرعاية والتعليم" للأبناء، والثاني توفير السكن للاستقرار الأسري، والثالث، توفير الدوام المرن بما يساهم في تخصيص وقت أكبر لمتابعة شؤون الأسر، وأخيراً التشجيع على الصحة الإنجابية".

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