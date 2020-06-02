المصدر: دبي -الامارات اليوم

سرعة

اشتكى قراء السرعة والتهور لسائقين في الساعات الأخيرة، التي تسبق بدء تطبيق برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة مساء. وقالوا إن المسؤولية تقتضي تحرك السائقين إلى وجهاتهم النهائية في الموعد المناسب، بدلاً من القيادة بطريقة تُشكل خطراً على مستخدمي الطريق.

«انزعاج»

أعرب قراء عن انزعاجهم من عدم تفهم الأصدقاء والأقارب لضرورات تجنب الزيارات العائلية، وقالوا إن نسبة كبيرة منهم لا تدرك الفرق بين استئناف الأنشطة الاقتصادية، ومنع الزيارات والتجمعات داخل المنازل الذي يجب أن يستمر حماية للجميع من فيروس «كورونا».

صالة

تعلن إحدى الصالات الرياضية المعروفة على مستوى الإمارات، عن قرب افتتاح فرع لها في منطقة الخالدية، لكنها تغيّر قيمة الاشتراك بشكل يومي عبر منصات التواصل التابعة لها، إذ بدأت بـ50 درهماً شهرياً للعقود السنوية، ووصلت لاحقاً إلى 169 درهماً للتعاقد ذاته.

مطاعم

طالبت إحدى الأمهات بتكثيف مراقبة محال بيع الأطعمة الجاهزة، في ظل الاعتماد على التوصيل، وعدم الذهاب إلى مقار هذه المحال بسبب «كوفيد - 19»، إذ تسببت وجبة من المشاوي في نزلة معوية لها ولأطفالها.

الدراسة

طالب أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة، بإنهاء العام الدراسي للطلبة في الصفوف الأولى، لأنهم يشعرون بالضغط الشديد بسبب الدراسة الافتراضية، التي جعلت المنازل، في حال طوارئ دائمة، وأصبح الأطفال يشعرون بعبء كبير من حصص الدراسة عن بُعد، خصوصاً أن هذه الخدمة أقل جودة من نظيرتها في المدارس الحكومية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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