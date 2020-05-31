شرطة دبي تفرض إجراءات احترازية ضمن "بروتوكول العودة للعمل"

المصدر: محمد فودة - دبي

أفاد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، بالتحاق الموظفين بمهام عملهم بنسبة 50% عملاً بتوجيهات حكومة دبي في هذا الشأن، مشيراً إلى تطبيق شرطة دبي لـ"بروتوكول العودة للعمل" الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وقال صالح إن القيادة العامة لشرطة دبي في إطار تحضيراتها لدوام الموظفين وتطبيق "بروتوكول العودة للعمل"عملت على تحقيق جُملة من الإجراءات الاحترازيةلضمان السلامة العامة في كل مواقع العمل، مبيناً أن الإجراءات بدأت بالتشخيص المبدئي للحالة الصحية للموظفين قبل الدخول إلى بيئة العمل الداخلية والاختلاط بالزملاء، وذلك من خلال قياس الحرارة باستخدام أجهزة حديثة وأخرى للتعقيم، والتأكيد على ارتداء الموظفين للكمامات.

وأكد أن شرطة دبي حرصت على تعقيم المكاتب وكل المساحات في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتوفير كل مواد التعقيم للموظفين، والعمل على توعيتهم بالحفاظ على التباعد الجسدي أثناء القيام بالمهام الوظيفية، بما يضمن ترك مسافة لا تقل عن مترين بينهم.

ولفت إلى أن شرطة دبي عملت أيضاً على إعادة تصميم بيئة العمل لتحقيق التباعد الجسدي، مثل وضع الملصقات لتحديد المسافات بين الموظفين، وكذلك بين الموظفين والمراجعين، إلى جانب العمل على توعية الموظفين بالإجراءات التي يجب اتخاذها منذ لحظة الخروج من المنزل لحين مغادرة مقر العمل.

وأشار إلى أنها عملت على توفير منظومة عمل متكاملة لبعض الوظائف التي يستطيع أصحابها العمل عن بُعد، خصوصاً لفئات كبار السن وأصحاب الهمم ومن يعانون أمراضاً مُزمنة، إلى جانب توفير خط ساخن للموظفين وعائلاتهم في حالة ظهور أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأكد صالح أنه تمت توعية الموظفين أنه في حال الاشتباه بالإصابة بأي نوع من أعراض الإصابة بالفيروس، سواء (الحمى، السعال، ضيق في التنفس، آلام في الجسم، صداع)، فيتحتم على الموظف البقاء في المنزل، إلى جانب الإفصاح عن مخالطته لأي من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

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