حالة الطقس في الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الدولة، اليوم، طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا على المناطق المكشوفة وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الإثنين المقبل طقسا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س..

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود البلاد الثلاثاء المقبل طقس حار نهارا صحو إلى غائم جزئيا أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س..

والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم الأربعاء المقبل طقسا حارا نهارا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا و تظهر السحب شرقا و جنوبا و قد تكون ركامية بعد الظهر.

والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 02 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الخميس المقبل حارا نهارا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا.. و الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خاصة غربا وتكون مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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