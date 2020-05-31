عودة تدريجية للدوام المكتبي في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أصدرت دائرة الإسناد الحكومي قواعد إرشادية بخصوص العمل من مقار الجهات الحكومية في أبوظبي، بما يضمن صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، موضحة أن الجهات الحكومية ستواصل العمل بكامل طاقتها مع تطبيق القواعد الإرشادية للعمل من مقر الجهة، ومراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لتواجد الموظفين والمراجعين والعاملين 35% من الطاقة الاستيعابية لمقر الجهة.

وحددت الدائرة تسع فئات مستثناة من العودة للعمل في مقر الجهة الحكومية، على أن تستمر في الدوام عن بعد، هي: الموظفون القاطنون مع أفراد مصابين، والذين يعانون أمراضاً مزمنة، والموظفون من أصحاب الهمم، والموظفات الحوامل والمرضعات، والموظفون من الفئة العمرية (60 سنة) فما فوق، والقاطنون مع فئات أكثر عرضة للإصابة.كما شملت القائمة الموظفين الذين يرعون أفراداً من أسرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية، والذين لديهم فرد أو أكثر من الأسرة معرض للاختلاط بحالات مصابة أو معرضة للإصابة حسب طبيعة عمله، وأحد الوالدين ممن لديهم أبناء في المراحل الدراسية 10 فأقل.

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