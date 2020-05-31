المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تقليد

طالب قارئ من الجهات الرقابية بردع من يبيعون البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أنه اشترى جوالاً جديداً بقيمة منخفضة جداً، لكنه فوجئ لاحقاً بأنه ليس سوى نسخة مقلدة من الهاتف نفسه.

تأمين

قال متعامل مع إحدى شركات التأمين الصحي، إنه تلقى اتصالاً من موظفة في الشركة تخبره بأن التأمين الصحي الخاص بوالدته لم يتم تفعيله، على الرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر على تجديده، ودفع الرسوم، من دون إبداء مبررات واضحة، علماً بأن مبلغ التأمين السنوي يبلغ نحو 6864 درهماً.

إشعارات

أثنى مستهلكون على قيام منافذ بيع في دبي والشارقة، أخيراً، ببث إشعارات عبر مكبرات الصوت بشكل مستمر، تدعو إلى الالتزام بترك مسافات بينهم، إضافة إلى تعليمات تتعلق بالتوعية والسلامة العامة، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

كمامات

لاحظ قراء عدم التزام عمال «توصيل الطلبات» بارتداء الكمامات بطريقة صحيحة وآمنة خلال عملهم، لافتين إلى أن الكمامة تغطي الفم فقط دون الأنف، ما يقلل من فاعلية استخدامها أساساً.

رياضة

لاحظ قراء أن هناك إقبالاً لافتاً من سكان الدولة على ممارسة الرياضة الخارجية، على الرغم من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، وذلك لإعادة النشاط والحيوية إلى أجسادهم بعد أسابيع طويلة من الحجر المنزلي، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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