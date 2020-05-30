إصدار قواعد إرشادية للعمل المكتبي في أبوظبي.. واستثناء 9 فئات

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أصدرت دائرة الإسناد الحكومي، قواعد إرشادية بخصوص العمل من مقار الجهات الحكومية في أبوظبي، بما يضمن صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، موضحة أن الجهات الحكومية ستواصل العمل بكامل طاقتها مع تطبيق القواعد الإرشادية للعمل من مقر الجهة، ومراعاة ألّا يتجاوز الحد الأقصى لتواجد الموظفين والمراجعين والعاملين 35 % من الطاقة الاستيعابية لمقر الجهة.

وأكدت الدائرة أن كل جهة ستقوم بوضع الآليات المناسبة لتطبيق جميع القواعد الإرشادية، على أن يتم مراجعة القدرة الاستيعابية لمقار الجهات الحكومية وتحديثها بشكل أسبوعي، وفق مقتضيات المصلحة العامة بحسب تقدير كل جهة.

وحددت الدائرة 9 فئات مستثناة من العودة للعمل في مقر الجهة الحكومية، على أن تستمر في الدوام عن بعد، هي: "الموظفون القاطنون مع أفراد مصابين بالفعل، وذلك طوال المدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة، والموظفون الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو ضعف المناعة، والموظفون من أصحاب الهمم، والموظفات الحوامل أو المرضعات، والموظفون من الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، والموظفون القاطنون مع فئات أكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن، ومن يعاني أمراض مزمنة، والنساء الحوامل".

وشملت قائمة الفئات المستثناة من الدوام المكتبي: الموظفون الذين يرعون أفراداً من أسرهم ممن يحتاجون الرعاية والملاحظة الدائمة، والموظفون الذين لديهم فرد أو أكثر من الأسرة معرض للاختلاط بحالات مصابة أو معرضة للإصابة حسب طبيعة عمله، وأحد الوالدين ممن لديهم أبناء في المراحل الدراسية 10 وأقل، ويسري ذلك الحين انتهاء العام الدراسي الحالي".

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