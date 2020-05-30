تركيب نظام «أمان» في 1750 منشأة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ■الشارقة

قال رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، إن عدد المباني التي تم تركيب نظام «أمان» للإنذار المبكر عن الحرائق فيها، بلغ 1750 مبنى، لافتاً إلى أن النظام يتيح إرسال بلاغات الحريق إلكترونياً الى غرفة العمليات، ما يقلل زمن الاستجابة للحوادث، والأضرار التي قد تنجم عنها.

وبين أن الالتزام بقواعد السلامة يحد من وقوع الحوادث، مشيراً إلى أن أنظمة الإنذار توفر منظومة متكاملة للكشف المبكر عن الحرائق ومكافحتها والإبلاغ في حال وجود أعطال. وأوضح أن «أمان» يتسم بمرونة تتيح دمجه في لوحة التحكم الخاصة بإنذار الحرائق في المبنى، وهو يعتبر من الأنظمة المتطورة القابلة للتحديث والتوسّع مستقبلاً.

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