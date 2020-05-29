«ورشة حكومة دبي» تناقش الإجراءات الحكومية الاحترازية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

عقدت «ورشة حكومة دبي» اجتماعاً لفريق القيادة لمناقشة تطبيق الإجراءات الحكومية الاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من تداعيات فيروس «كوفيد-19»، حرصاً على دعم الجهود الوطنية لضمان صحة وسلامة وأمن المجتمع.

واستعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية المحدّثة التي اعتمدتها الورشة في سبيل دعم الجهود الوطنية في مواجهة أزمة «كورونا»، فضلاً عن طرح اقتراحات جديدة حول تعزيز التدابير المتخذة للحفاظ على سلامة موظفي ومتعاملي الورشة وطواقم شركات التعهيد وأفراد المجتمع، انسجاماً مع توصيات القيادة الرشيدة بتوحيد وتوجيه الجهود نحو حماية صحة وسلامة سكان الدولة من مواطنين ومقيمين.

وأفاد المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»، فهد الرئيسي، بأن الورشة تواصل متابعتها الحثيثة لأحدث المستجدات المحلية والدولية في ما يتعلق بانتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشدداً على الالتزام المستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارات وتقديم كل ما يلزم لحماية صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين.

وأضاف أن الاجتماع شكل منصة تفاعلية مهمة للتعريف بملامح الخطة الاستراتيجية المحدّثة بما يتواءم والمستجدات الأخيرة مع الوقوف على آخر التطورات ذات الصلة بالوباء العالمي، حيث تم طرح حزمة من المقترحات الجديدة التي تدعم التدابير الوقائية الداعمة لمساعي التخفيف من تداعيات الظروف الراهنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news