محمد بن راشد يفاجئ خريجة متفوّقة بتهنئة أبوية عبر «تويتر»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة تهنئة عبر صفحته على «تويتر»، إلى الطالبة فاطمة النعيمي، التي حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة، قبل سنوات، بتخرّجها أول من أمس في جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوق.

- «قبلة على رأس ابنتي في 2016، لأنها حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة.. تخرجت أمس في جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوّق. مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم. الوطن ينمو بالقراءة. الوطن يعلو بالعلم».

وحملت رسالة سموّه عبارات الأبوّة الصادقة، والفخر بأبناء الوطن المتفوقين، مسلّطة الضوء على حرص قيادة الدولة على أبنائها، ومتابعتها لهم، واستعدادها لتوفير كل ما يحتاجون إليه من دعم.

وقال سموّه في تغريدته: «قبلة على رأس ابنتي في 2016، لأنها حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة.. تخرجت أمس في جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوق. مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم. الوطن ينمو بالقراءة. الوطن يعلو بالعلم».

من جانبها، أعربت الطالبة فاطمة أحمد سالم بن بخيت النعيمي (21 سنة)، عن سعادتها الغامرة بتهنئة سموّه. وقالت إنها تضعها في عين الضوء مباشرة، للمرة الثانية، مشيرة إلى اتصال سموّه بها هاتفياً قبل سنوات لإعلامها بأنها حصلت على المركز الأول على مستوى الإمارات في تحدي القراءة.

وقالت، متأثرة بالتهنئة: «لا أجد الطريقة المناسبة لوصف ما أشعر به، فالكلمات لا تسعفني في التعبير عن مشاعري».

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن مباركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لها على تخرّجها في جامعة نيويورك بأبوظبي، تعد أكبر مكافأة لاجتهادها وتفوّقها، ووصفتها بأنها دفعة أبوية قوية لها، ستشجعها على مواصلة دراستها العليا.

وتخرجت النعيمي في جامعة نيويورك أبوظبي، تخصص علوم سياسية، إضافة إلى تخصصين فرعيين، هما تاريخ الفن ودراسات قانونية.

وقالت: «فخر كبير لي كابنة من أبناء الإمارات أن أحظى بهذا التكريم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهو مصدر إلهامي طوال حياتي. وسيمثل هذا الأمر الدافع والحافز لي لمواصلة مسيرتي، وخدمة وطني الحبيب».

وأضافت: «قبل أربع سنوات أخبرني سموّه بفوزي بالمركز الأول على مستوى الدولة في مشروع تحدي القراءة العربي، من بين أكثر من 160 ألف طالب مشارك من 828 مدرسة. واليوم يبارك لي سموّه بتخرجي في بادرة تعكس مشاعر الأبوّة التي يكنّها لكل أبنائه المواطنين».

وتابعت النعيمي، التي تقطن مع أسرتها في إمارة رأس الخيمة: «مازلت أتذكر عندما طبع سموّه قُبلة على رأسي عقب فوزي في تحدي القراءة. واليوم أجد نفسي في عين الضوء للمرة الثانية، من خلال تهنئة سموّه لي، التي توازي شهادة تكريم استثنائية»، موجهة شكرها العميق إلى قيادة الدولة على دعمها المتواصل لأبناء الوطن، وتشجيعهم وتحفيزهم على الدوام.

وأشارت إلى أن حصولها على هذا التكريم من سموّه يعزز دافعيتها للعمل بجد واجتهاد للوصول إلى أعلى المراتب.

وأكدت النعيمي أن القيادة حاضرة طوال الوقت لدعم أبنائها بكل الطرق، مشيرة إلى أنها درست في الجامعة من خلال منحة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للطلبة الإماراتيين المتميزين.

كما أكدت أن تحدي القراءة علّمها الكثير، ووضعها على طريق التفوق، حيث جعل من القراءة عادة يومية أكسبتها الكثير من المهارات، كما أسهم في اختيارها لتخصصها الجامعي نتيجة حبها لقراءة كتب تاريخ الدول والشعوب، ومنها تاريخ دول المنطقة، وكيف عاش أجدادنا في الدولة، وكيف أنشأوا الحضارات، وكافحوا من أجل بناء الدولة.

وأشارت إلى اختيارها تخصص العلوم السياسية، لكونه يعتمد على القراءة والمعرفة والتعلم من الماضي لتخطيط الحاضر والمستقبل، بجانب قيامها بربط تخصص السياسة بالأمور الدبلوماسية الثقافية من خلال التخصص الفرعي «تاريخ الفن»، إضافة إلى التخصص الفرعي الثاني «الدراسات القانونية»، الذي يعد وثيق الصلة بالعلوم السياسية.

وأكدت النعيمي أن استكمال الدراسات العليا متضمن في خططها المستقبلية، حيث تتابع حالياً الفرص المتاحة لها، لافتة إلى أنها لم تحدد وجهة العمل، إلا أنها على استعداد تام للعمل في أي مكان تستطيع من خلاله خدمة الإمارات بشكل فعال ومثمر.

وأوضحت أنها تدربت خلال فترة الدراسة في صندوق الوطن بأبوظبي، ومكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد في أبوظبي.

ودعت النعيمي الطلبة إلى الاجتهاد قائلة: «كل التعب الذي تشعرون به طوال رحلة دراستكم سيتحول إلى سعادة وفرحة تستطيعون من خلالها رد الجميل للوطن. كونوا الأفضل ولا ترضوا إلا بالمركز الأول، كما عوّدتنا قيادتنا».

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