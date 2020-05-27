كيف يجذب قانون "المعاشات" الجديد المواطنين للعمل بالقطاع الخاص؟

المصدر: أشرف جمال –أبوظبي

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد،أن القانون رقم (15) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يساهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين المؤمّن عليهم، ولاسيما العاملين في القطاع الخاص، والذين يقدر عددهم بـ 8,771مواطناً يعملون لدى 1,176 جهة عمل.

وأفاد الصندوق بأن التعديلات الواردة بالقانون تعمل على تقليص فروق المنافع التقاعدية بين المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي، وذلك من خلال تعديلات تقضي برفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع (الذي يتم على أساسه سداد الاشتراكات التقاعدية و حساب المعاش بعد التقاعد) للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألف إلى 200 ألف درهماً، وكذلك رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم والذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إنشاء الصندوق ، وهو ما تسبب في وجود عدة تحديات .

وذكر الصندوق أن أبرز التحديات التي عمل القانون على علاجها، تمثلت في عزوف المواطنين من ذوي الكفاءات عن العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في القطاع الخاص، (خصوصاً الفئة التي تتجاوز رواتبها 60 ألف درهم ) وبين الراتب الخاضع للاستقطاع قبل التعديل، لافتاً إلى أن هذه التحديات استوجبت استحداث التعديلات الواردة في القانون، لتحفيز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص والاستمرار فيه وصولاً لأعلى المناصب.

وأشار الصندوق إلى أن التعديلات الواردة في القانون تزيد من المنافع التقاعدية للمواطنين العاملين لدى القطاع الخاص، والتي سيحصلون عليها بعد انتهاء خدماتهم، بما يضمن للمواطنين الحفاظ على مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، من جهة، كما يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق من جهة أخرى.

كما شملت التعديلات الجديدة، تغيير مقابل ضم مُدد الخدمةالسابقة للمؤمّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ليصبح (26%) من الراتب الخاضع للاستقطاع، الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم،كما يجب على المؤمن عليه سداد مقابل الضم دفعة واحدة من تاريخ الموافقة على طلب الضم أو تقديم طلب بتقسيطه.

أما بشأن احتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص، فقد حدد القانون طريقة حسابهما بناء على متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع للست سنوات الأخيرة (آخر 72 شهر) من مدة خدمة المؤمن عليه .

كما أدخل القانون تعديلات على ضوابط آليات سداد الاشتراكات الشهرية ومدد الإعارات للمؤمّن عليهم، والإجازات "بدون راتب والمرضية والدراسية"، والإعارات الداخلية، بالإضافة إلى فترات الانقطاع عن العمل.

وبحسب القانون المُعدل يُوقف نصيب البنت المستحقة من معاش والدها المتوفي عند التحاقها بالعمل .

كما استحدث القانون مادة تنظم شروط تسجيل المؤمن عليهم في صندوق أبوظبي للتقاعد، والتي اشترطت ألّا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عاماً، ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد (خمس وخمسون سنة ميلادية للإناث، وستون سنة ميلادية للذكور) ليتم تسجيله في الصندوق، وأن يكـون لائقـاً صحيـاً للعمل عند التعييـن بموجب تقريـر طبي من الجهة الطبيـة المعتمدة من صاحب العمل، ويقـدم صاحب العمـل هذا التقريـر عنـد الاشتـراك عنـه في الصندوق.

وأكد الصندوق أن حكومة أبو ظبي، ستتحمل كافة التكاليف والأعباء المالية المترتبة عن صدور القانون والتعديلات التي ستتم على الرواتب الخاضعة للاستقطاع، والتي تقدر بـما يقارب 264 مليون درهم،وذلك من دون أن يترتب على المؤمّن عليهم أية التزامات مالية، مما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق.

وأوضح الصندوق أن هذا القانون يعد سارياً من تاريخ صدوره في 20 مايو 2020.وسيتم تطبيقه على جميع المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي كلاً فيما يخصهُ.

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