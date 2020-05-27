المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تخفيضات

طرحت شركة شهيرة لتجارة العطور ومستلزمات التجميل والعناية الشخصية، تخفيضات إضافية على منتجاتها المبيعة فقط عبر منصتها الإلكترونية، لتحفيز المستهلكين على الشراء من الموقع، وتقليل الوجود في منافذ البيع بالأسواق، كمبادرة لدعم البقاء بالمنازل في مواجهة فيروس «كورونا».

اكتظاظ

شهدت مداخل الشارقة اكتظاظاً لافتاً بالمركبات، خلال الأيام الماضية، في الساعة التي تسبق بدء برنامج التعقيم، وهي الثامنة مساء، الأمر الذي أخّر وصول الكثيرين منهم إلى منازلهم، إلى ما بعد ذلك الوقت.

تسول

لاحظ سائقون في بعض المناطق وجود عدد من المتسولين الدائمين، ممن أصبحوا مألوفين بأشكالهم، يقفون على إشارات ضوئية حيوية، يبيعون المسابح والكتيبات كغطاء للتسول، مستغربين تركهم دون ملاحقة من الجهات المختصة.

تسوّق

يتكدس المتسوقون في محال «السوبرماركت» الصغيرة، حيث يصعب تطبيق معايير التباعد الجسدي في الممرات الضيقة، خصوصاً في المساحات المحدودة خلال عملية الدفع. الأمر الذي يستدعي تكثيف المراقبة عليها من الجهات المعنية، وتحميل ملاك تلك المحال مسؤولية عدم التزام المتسوقين بإجراءات السلامة.

زيّ

طلبت مدارس خاصة بالشارقة، في رسائل إلى أولياء الأمور، التزام أبنائهم بارتداء الزي المدرسي، خلال إعطاء الدروس عن بعد، عبر منصة التعليم المدرسي، والالتزام كذلك بالسلوك العام أثناء الدراسة، وقالت إنها ستراقب مدى تقيد الطلبة بذلك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news