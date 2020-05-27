توقعات بسقوط أمطار على الدولة مطلع الأسبوع المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الدولة يوم السبت المقبل طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا مع فرصة لتكون سحب ركامية شرقا وشمالا تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر يصاحبها سقوط الأمطار.

وأوضح المركز أن الرياح، يوم السبت المقبل، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام تصبح نشطة إلى قوية أحيانا مع السحب تكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة نهارا وسرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 45 كم/ س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم غد الأربعاء، فيسود الدولة طقس رطب على السواحل صباحا خاصة غربا صحو إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر السحب شرقا وجنوبا قد تكون ركامية بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا على المناطق المكشوفة وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الخميس المقبل طقسا رطبا على السواحل صباحا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة المقبل حارا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا و تظهر السحب شرقا وجنوبا قد تكون ركامية بعد الظهر.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/ س، والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد المقبل رطبا صباحا على السواحل مع إحتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئيا أحيانا و تظهر السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية و تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غربا.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة غربا وتكون مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 20 إلى 32 تصل إلى 42 كم/ س، والبحر يكون متوسط الموج يضطرب غربا في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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