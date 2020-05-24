المصدر: دبي-الامارات اليوم.

منصة

طلبت وزارة الداخلية من متعامليها، عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، الاستفادة من منصاتها وقنواتها الإلكترونية والذكية، للحصول على خدماتها المتوافرة على مدار الساعة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والتطبيق الذكي.

صرف

نوّه متعاملون مع شركة عجمان للصرف الصحي، بما وصفوه بالمرونة في التعامل مع عملائها في دفع فواتير الاستهلاك الشهري للصرف الصحي، مراعاة للظروف الحالية بسبب جائحة «كورونا»، لافتين إلى أن للشركة فواتير مستحقة الدفع عليهم لم يتم دفعها منذ أشهر، ورغم ذلك لم يتم قطع الخدمة عنهم.

تعقيم

أقام مركز «سفير مول» للتسوق في عجمان ممر تعقيم عند مدخل المركز، كما أغلق مساحة كبيرة من مواقف السيارات، حتى لا يكون هناك تزاحم، والاكتفاء بالنسبة المحددة للمتسوقين وهي 30%.

خفض

نوّه متصل بالإجراءات التي اتخذتها مدرسة «ويستمنستر الشارقة» في التعامل مع أولياء الأمور، الذين تأثروا بتداعيات جائحة «كورونا»، إذ أجرت تخفيضات جيدة على رسوم الفصل الثالث مراعاةً لظروفهم.

جولات

نظمت مدارس في أبوظبي أنشطة افتراضية عن بُعد لطلبتها، مثل الجولات في معالم الإمارة كقصر الوطن وجامع الشيخ زايد الكبير، الأمر الذي لاقى استحسان الطلبة وأولياء الأمور.

خصم

قال متعامل إنه لجأ إلى تجديد تأمين مركبته لدى شركة أخرى، نظراً إلى أن الشركة التي كان يتعاقد معها رفضت منحه خصماً أثناء تقدمه بطلب لتجديد وثيقة التأمين، خصوصاً أنه نادراً ما كان يستخدم سيارته أثناء تطبيق إجراءات تقييد الحركة المرورية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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