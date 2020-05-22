20.9 ألف طلب إلكتروني تستقبلها بلدية دبي لتقييم المنتجات الغذائية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

استقبلت بلدية دبي منذ بداية مارس وحتى نهاية أبريل من العام الجاري 20 ألفاً و911 طلباً إلكترونياً لخدمة تسجيل وتقييم المنتجات الغذائية، بمعدل 477 طلباً يومياً، كما استمرت البلدية خلال الشهرين الماضيين في جمع العينات الغذائية من شحنات الأغذية المستوردة، حيث تم جمع أكثر من 1200 عينة من الأغذية المستوردة وفق مبادئ تحليل وتقييم المخاطر الغذائية المستمدة من توصيات المرجعيات والهيئات الدولية.

وبلغ عدد عينات الأغذية المتداولة التي تم جمعها أكثر من 700 عينة، للتأكد من استيفائها للمعايير المعتمدة بالدولة، وتخضع جميع العينات التي يتم جمعها للفحص والتحليل في الأقسام المختصة بمختبر دبي المركزي.

وتسهم خدمة تسجيل وتقييم المنتجات الغذائية في انسيابية تجارة الأغذية وتسريع تداولها، من خلال تمكين تجار ومصنعي الأغذية من تسجيل منتجاتهم، تمهيداً لاستيرادها وطرحها في أسواق الإمارة والدولة.

وتعزز هذه الخدمة استيفاء متطلبات بطاقة بيان المنتجات الغذائية، وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية، ما يقلل احتمالية تعرض المستهلك لمنتجات غير آمنة، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المسجلة على النظام منذ إنشائه 823 ألفاً و689 صنفاً غذائياً.

كما نفذت البلدية عدداً من الدراسات خلال الفترة الزمنية ذاتها، ومن أبرزها الدراسة المسحية الخاصة بالتأكد من خلو اللحوم من المضافات غير المسموح بها، مثل النيتريت والنيترات، إضافة إلى الدراسة المسحية الخاصة بالتأكد من خلو العسل المتداول في السوق المحلية من المنشطات ومادة PDE5.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news