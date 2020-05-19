العويس: عقاقير علاج "كورونا" تحصل على تراخيص الاستخدام بالدولة في يوم واحد

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، أن الوزارة أقرت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات التطويرية التي ساهمت في خفض مدة تراخيص العقاقير والادوية من عامين إلى 6 أشهر، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك بنية تكنولوجية قوية تتيح لها القيام بذلك.

وقال الوزير - خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة مساء الثلاثاء- : "شرعت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، على تكثيف وتسريع جميع المتطلبات الخاصة بإصدار تراخيص العقاقير العلاجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لتصبح المدة اللازمة للحصول على الترخيص، يوماً واحداً فقط"، موضحاً أن الوزارة تقوم بترخيص هذه العقاقير، بعد استيفائها كافة المتطلبات والاشتراطات الصحة والسلامة الازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news