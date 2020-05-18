40 ألف فتوى «عن بٌعد» خلال النصف الأول من رمضان

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المركز الرسمي للإفتاء، التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تقديم فتاوى وإجابات على ما يقارب 40 ألف سؤال وطلب فتوى، خلالَ النصفِ الأولِ من شهرِ رمضانَ، موضحاً أنه أجاب على 39 ألفاً و876 طلب فتوى، بينها 33 ألفاً و 700 مكالمة هاتفية، و5 آلاف و11 رسالة نصية، و1,165 فتوى إلكترونية.

ووفقاً للمركز، فقد استأثرت «فتاوى العباداتِ» بالقسطِ الأكبرِ من الفتاوى بواقعِ (15 ألفاً و909 فتوى، تَلَتْها الفتاوى العامةُ بواقع 5 آلاف و 859 فتوى، ومن ثمَّ فتاوى المعاملاتِ الماليةِ بواقع 3 آلاف و604 فتوى، ثم فتاوى النساءِ الخاصة، بواقع 3 آلاف و21 فتوى، منوهاً إلى أن الفتاوى بلُغةِ الأُوردو مثّلت 2,702 من إجمالي عدد الفتاوى، ثم فتاوى القضايا الأسريةِ بواقع (1,410) فتوى، والفتاوى باللغة الإنجليزية بواقع(749) فتوى، وأخيرًا فتاوى الشبابِ بواقع (446) فتوى.

وذكر المركز أن الظروف الراهنة فرضت واقعًا مختلفًا في التعاملِ مع الفتاوى الواردةِ إلى المركزِ، حيثُ إنَّه في ظلِّ الإجراءاتِ الاحترازيةِ والوقائيةِ من فيروسِ كورنا المستجَدِّ (كوفيد – 19) وحاجةِ الجمهورِ للاستمرارِ في الحصولِ على خدمةِ الفتاوى بطُرُقِها المختلفةِ خاصةً خلالَ الشهرِ الفضيلِ فقد تمَّت الاستفادةُ من البُنيةِ التحتيةِ المتطورةِ للمركزِ الرسميِّ للإفتاءِ في إتاحةِ المجالِ لاستمرارِ الخدمةِ بنفسِ الجَودةِ والجاهِزيةِ وعبرَ تِقنيةِ العملِ عن بُعدٍ، وفقَ أرقَى المعايِيرِ العالميةِ في جودةِ الخدمةِ وضمانِ تَدفُّقِ المعلوماتِ وسِرّيتِها، حيث تمَّ إتاحةُ الوُصولِ إلى الأنظمةِ الالكترونيةِ والذكيةِ للفتاوى لجميعِ المفتين من بيوتهم لاستقبالِ الفتاوى والإجابةِ عنها دون أن يُسبِّبَ ذلك أيُّ تأثيرٍ على مستوى الخدمةِ وجودةِ الأداءِ.

وأكد أن نسبةُ سعادة المستفتين عن مستوى الخدمةِ في المركزِ بلغت خلالَ فترةِ العملِ عن بعدٍ (94,5%) بحسَبِ النظامِ الالكترونيِّ لاستطلاعِ سعادةِ المتعاملين.

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