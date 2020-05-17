79 نشاطاً علمياً وتثقيفياً «عن بعد» نظمتها «دار البر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم قطاع ثقافة الأسرة في جمعية دار البر، خلال أبريل الماضي، 79 دورة علمية وفي تنمية الذات، ونشاطاً تثقيفياً متنوعاً، وشملت قائمة الأنشطة دورات في العلم الشرعي، ودورات التعليم الإلكتروني عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، والدورات الخاصة بمنصة البر للتعليم الإلكتروني، ودورات تحفيظ القرآن الكريم المستمرة، وبرامج إضافية مصاحبة لتحفيظ القرآن.

وأكدت رئيسة قطاع ثقافة الأسرة في «دار البر» أسماء الريس، استمرار نظام الفصول الافتراضية بمشروع البر للإناث، وتحويل الحلقات إلى نظام التحفيظ عن بعد، باستخدام برنامج «Microsoft«team»، وحظي النظام الجديد بنجاح لافت، في ظل التزام 87% من طالبات المشروع بحضور الحلقات، واستمرارهن بالحفظ عبر النظام الجديد، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الرمضاني لحفظ القرآن، والذي لاقى إقبالاً كبيراً، حيث تجاوز عدد المسجلات في يوم واحد 500 طالبة من داخل الدولة ومن دول عدة حول العالم.

ويعتبر البرنامج أول برنامج يطلقه مشروع البر «إناث» لاستقطاب الراغبات في حفظ القرآن من خارج الدولة، بجانب المنتسبات من داخل الدولة. وأنهت إحدى طالبات مركز الممزر لتحفيظ القرآن الكريم سند القرآن بالقراءات العشرة، لتكون أول طالبة بمشروع البر الخاص بالإناث تحصل على هذا السند، فيما أكملت ثماني طالبات حفظ القرآن الكريم خلال الشهر الماضي.



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