مساحات خاصة لعرض المنتَج المحلي في منافذ البيع الكبرى

المصدر: وام - أبوظبي

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أوعزت الهيئة إلى منافذ البيع الكبرى في أبوظبي، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، بتخصيص مساحات عرض خاصة بالمنتجات الزراعية المحلية، تأكيداً على أهمية المنتج المحلي في تلبية احتياجات السوق، وتعزيزاً لتنافسيته في أسواق الإمارة والدولة، وذلك في إطار جهودها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المحلية الطازجة واستغلال الموارد الطبيعية المحلية على أُسس علمية واقتصادية قادرة على المنافسة والاستدامة.

وأكدت الهيئة أن مجموعة كبيرة من منافذ البيع في أبوظبي باشرت بتخصيص أماكن عرض للمنتجات المحلية، حيث ازدانت عشرات الأسواق بعبارات الفخر بالإنتاج الوطني، وشعارات المنتج المحلي، وعرض مئات الأطنان من الخضراوات والفواكه والتمور، واللحوم والأسماك والألبان ومشتقاتها، وبيض المائدة والعسل، التي تنتجها مزارع الإمارة.

وقال مدير عام الهيئة، سعيد البحري سالم العامري، إن توجيهات سموّه تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة لتعزيز التنمية الزراعية والعمل على استدامتها، ترسيخاً لمنظومة الأمن الغذائي، وتأكيداً على أهمية الإنتاج المحلي في إرساء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، من خلال تحقيق التنمية الشاملة في القطاعات كافة، بما فيها القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، باعتباره أحد أهم مرتكزات الأمن الغذائي وسبل تحقيق الرفاه الاجتماعي، من خلال تأمين وصول منتجات غذائية محلية طازجة وذات جودة عالية للمجتمع في الأوقات والظروف كافة، وفي الوقت نفسه ضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية.

- عشرات الأسواق تعرض مئات الأطنان من الخضراوات والفواكه واللحوم والألبان التي تنتجها مزارع أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news