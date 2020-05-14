المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعقيم

لاحظ قراء أن بعض منافذ بيع السلع الغذائية توقفت عن خدمة تعقيم عربات وسلال التسوق لديها، ما قد يسهم في نشر فيروس «كورونا».

مزارع

نوّه أصحاب مزارع في أبوظبي، بالخطوات الرامية إلى تشجيعهم على الاستثمار في الزراعة، وقالوا إنهم اضطروا إلى وضع محصول الخيار، الأسبوع الماضي، كغذاء لمواشيهم بسبب ارتفاع كلفة النقل، وعدم وجود فرص تسويقية، ما سبّب لهم خسارة كبيرة، مطالبين بدعمهم وتوجيههم لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى.

أسعار

أشاد مستهلكون بأحد محال بيع التجزئة للخضراوات في منطقة سوق الميناء في أبوظبي، حيث يوفر الخضراوات والفواكه بأسعار مقبولة مقارنة ببقية المحال المجاورة، مطالبين بتشديد الرقابة على السوق هناك في ظل تداعيات فيروس كورونا.

صعوبات

اشتكى طلبة مدارس صعوبات تقنية واجهتهم خلال أداء الامتحانات عن بُعد، وأعربوا عن خشيتهم من أن يكون لذلك تأثير في نتائجهم، داعين إلى أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.

«إمسات»

تساءل طلبة الثانوية العامة ممن لم يقوموا بأداء امتحانات «إمسات» الذي يعد شرطاً لدخول الجامعات، عن الحل المتاح أمامهم في ظل تعليق الامتحانات كافة بسبب «كورونا».

تذاكر

طالب قراء شركات الطيران، بإتاحة استرجاع المبالغ المدفوعة مقابل تذاكر سفر محجوزة سلفاً منذ مدة بعيدة، وقالوا إن بعض الشركات عرضت عليهم «كوبونات» صالحة للاستخدام في أوقات لاحقة، لكنهم تساءلوا عن جدوى ذلك، بعدما تراجعوا عن فكرة السفر نهائياً على الأقل لعام مقبل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news