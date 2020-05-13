منصور بن زايد: الإمارات قادرة على تجاوز الأزمات والانطلاق نحو المستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قادرة على مواجهة الأزمات وتجاوزها بسواعد أبنائها والكفاءات الموجودة على أرضها، وهي ماضية بثقة وسرعة في استكمال مسيرتها التطويرية، والانطلاق نحو المستقبل بعزم وثبات لحماية المكتسبات، ودعم مسيرة التنمية لمستقبل أفضل للأجيال.

جاء ذلك، خلال كلمة سموه للمشاركين في اجتماع حكومة دولة الإمارات، الذي عقد عن بُعد، تحت عنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19»، في الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري، بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، ووضع استراتيجية الدولة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر وضع خطط وسياسات وتبني آليات عمل تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الحيوية في المستقبل.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن فريق دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجتمع من كل الجهات والقطاعات الحكومية ليؤكد جاهزيته واستعداده الكبير، وبشكل متكامل، لتنفيذ الرؤى والخطط لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، من خلال استغلال الفرص والبناء عليها لتكون دولة الإمارات أسرع دولة في النهوض والتعافي، والتعلم من الدروس لمتابعة التطوير في مختلف القطاعات الحيوية، وليكون لها دور فعال في الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأضاف سموه أن الظروف التي تمر بها دولة الإمارات ستمضي وتعبر بسرعة، وأن العام المقبل 2021 ستحتفل فيه الدولة بالذكرى الـ50 للاتحاد وهي أقوى وأكثر تطوراً وازدهاراً.

وأكد سموه أن اجتماع حكومة دولة الإمارات «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19»، يعتبر أكبر تجمع حكومي يضم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لمناقشة تداعيات أزمة كورونا التي يواجهها كل العالم، سواء الصحية أو الاقتصادية، ونحن كفريق واحد في الإمارات نمتلك جميع الإمكانات من مقدرات وموارد وعقول وكوادر بشرية للتعامل مع الأزمات، لنكون أسرع الدول في النهوض والتعافي.

وبحث المشاركون في أعمال اليوم الثاني لـ«اجتماع حكومة دولة الإمارات - الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19»، مستقبل قطاعات الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي، واستعرضوا منظومة التحديات والفرص المتاحة في الفترة المقبلة، في جلسات تفاعلية ناقشت أهم التوجهات الحكومية.

وناقش المشاركون في الاجتماع انعكاسات فيروس كورونا على القطاع الصحي، وجاهزيته في تقديم حلول واستراتيجيات لعبور المرحلة الحالية، وبحثوا أوجه النمو الاقتصادي المستقبلي، ودور التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الوطني، ووضع إطار عام للاستراتيجية الاقتصادية، فيما تطرق الاجتماع في قطاع الأمن الغذائي إلى نهج دولة الإمارات الاستباقي بإطلاق الاستراتيجيات طويلة الأمد، والاعتماد على التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز التعاون مع الحكومات والشركات.

وأكدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم المهيري، أن دولة الإمارات آمنة غذائياً، وأن منظومتها الغذائية قادرة على مواجهة التحديات المتوقعة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي ستجعل العالم ينظر بصورة مختلفة لملف الأمن الغذائي.

وقالت خلال مشاركتها بجلسة الانعكاسات على دولة الإمارات – الفرص والتحديات، التي بحثت التحديات والخطط المستقبلية للأمن الغذائي، إنه رغم التحديات التي شكلتها جائحة كورونا، إلا أنها تحمل في طياتها العديد من الفرص لقطاع الغذاء في دولة الإمارات، حيث أثبتت منظومة الغذاء في الدولة أنها تتمتع بجاهزية عالية، وقد نجحت بفضل جهود وتعاون كل الجهات ذات الصلة بتأمين إمدادات الغذاء، وإتاحتها في كل أسواق الدولة، من خلال دراسات تأثير جائحة كورونا، التي كشفت أن توافر الغذاء دون فعالية سلسلة الإمداد يؤثر بشكل كبير في أسعار السلع، وبالتالي وصول المستهلكين للمنتجات الغذائية.

وأشارت إلى أنه تم تعزيز جاهزية واستعداد مراكز الدولة الجمركية لتسيير حركة تجارة المواد الغذائية، وحماية الأمن الغذائي، وتوفير كل المتطلبات لضمان وصول المواد الغذائية إلى الأسواق دون تأخير. واستعرضت المهيري خلال الجلسة أبرز محاور الأمن الغذائي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، التي تتضمن وضع زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء على رأس أولويات الفترة المقبلة، في ظل ما يتمتع به المنتج المحلي من أفضلية كبيرة من حيث الجودة، وسهولة توفيره في الأسواق، والتغلب على تحديات الاستيراد.

وأكدت أن المحور المستقبلي الثاني يتمثل في أهمية توفير بيئة محفزة للأعمال لجذب الاستثمارات الخارجية، إذ ستشهد الفترة المقبلة تكثيف العمل مع الشركاء لإطلاق حزمة محفزات استثمارية لزيادة المشروعات الزراعية والغذائية، بما تخدم خطط زيادة الإنتاج الإماراتي، مشيرة إلى أن المحور الثالث يتمثل في تطوير معايير مختلفة لتقييم فرص الاستثمار الزراعي الخارجي، ومن ضمنها معيار «سهولة وصول المنتج إلى أسواق الدول المستثمرة»، ومدى التزام الدول بالاستثمار الزراعي الخارجي وتصدير منتجاته.

فيما أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن العويس، أن الإمارات تعاملت بكفاءة عالية في مواجهة انعكاسات تحول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جائحة عالمية، وبدأت تشكيل الفرص المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية في مرحلة ما بعد «كورونا»، بما يخدم التطلعات، ويواكب المتغيرات، ويسهم في تعزيز النموذج التنموي للدولة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وقال خلال مشاركته في جلسة ضمن أعمال اجتماع حكومة دولة الإمارات «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19»، الذي يعقد «عن بُعد»، إن اجتماع حكومة الإمارات لصياغة استراتيجية ما بعد «كوفيد-19»، يهدف إلى تقييم مخرجات الاستجابة الوطنية للأزمة في قطاع الصحة والقطاعات الحيوية، ومواكبة الاتجاهات العالمية لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وفرص مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، في إطار التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل فريقاً واحداً لصناعة مستقبل الدولة.

وشدد العويس على الجاهزية العالية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لتطوير استراتيجيات لما بعد «كوفيد-19»، وابتكار حلول مستقبلية في الخدمات الصحية الوقائية تتبنى التقنيات الذكية، مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية للمستشفيات. وقال: «نحن ملتزمون بتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، وترسيخ نظم رعاية صحية قادرة على الاستجابة بكفاءة إزاء الأوبئة أو المخاطر الصحية».

وأشار إلى أنه لا توجد تجارب صريحة وواضحة للتعامل مع الأزمة تستطيع الدول تطبيقها بشكل مباشر، ولا يمكن لأحد توقع ما سيحدث، إلا أن الإمارات تحرص على تبني الأفكار، والاستفادة من تجارب الآخرين لتطوير تجربتها بناءً على المعلومات والخبرات التي توصلت إليها، مؤكداً أن الدولة ستتجاوز هذه الأزمة بقوة وعزيمة أكبر.

واستعرض توقعات القطاع الصحي خلال عام 2020، مؤكداً أن الدولة ستنجح في احتواء وباء «كوفيد-19»، وستعمل على تطوير استراتيجية وطنية للجاهزية وإدارة الأوبئة المستقبلية «المرض إكس»، فيما ستركز العام المقبل على ازدهار القطاع الصحي، وتطوير طرق مبتكرة لتقديم الرعاية الصحية، مثل التطبيب عن بعد، والطب الرقمي.

وتطرقت الجلسة إلى الاتجاهات الصحية العالمية لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، والأثر الإيجابي لها في المدى القصير من حيث تعزيز التقدم العالمي المتسارع في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، والاستثمار الحكومي في تصنيع الأدوية واللقاحات لمواجهة الأوبئة المستقبلية.

مشاركون ناقشوا انعكاسات «كورونا» على القطاع الصحي وجاهزيته في تقديم الحلول.

بحث النمو الاقتصادي المستقبلي ودور التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ريكاردو هاوسمان: الإمارات تمتلك فرصاً لاستئناف النمو وأداء دور قيادي عالمي

أكد مؤسس ومدير مختبر هارفرد للتنمية، الدكتور ريكاردو هاوسمان، أن الإمارات تمتلك فرصاً عديدة لاستئناف نموها الاقتصادي، وأداء دور قيادي في استئناف النمو العالمي، من خلال تطوير لقاح ناجح لفيروس كورونا المستجد، وتصنيعه وتوزيعه داخل الدولة وخارجها، لتستفيد منه حكومات عديدة، وتتمكن من استئناف عملها، بما ينعكس إيجاباً على الإمارات التي تعد أحد المراكز الاقتصادية العالمية المهمة.

وقال خلال مشاركته بجلسة حوارية تفاعلية بعنوان «الخروج من جائحة كوفيد-19: استئناف النمو الاقتصادي»، إن الإمارات تتميز باقتصاد منفتح على العالم، من خلال وجود الشركات متعددة الجنسيات، والمقار الإقليمية للشركات العالمية، التي أثرت إيجاباً في تطور قطاعات مهمة، مثل السياحة والسفر.

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