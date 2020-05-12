الطقس المتوقع على الدولة خلال الخمسة أيام المقبلة

المصدر: الإمارات اليوم - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام الخمسة القادمة على النحو التالي:

الثلاثاء:

الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س.

البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

الأربعاء:

مغبر وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً نهاراً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الخميس:

الطقس: رطب على السواحل صباحاً خاصة شمالاً - صحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب في الصباح الباكر يصبح متوسط إلى خفيف ظهراً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر - ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - غائم جزئياً مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية قد يصاحبها بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news